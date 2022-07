Ein Termin: CSU will OB- und Stadtratswahl wieder synchronisieren

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Die CSU will Oberbürgermeister- und Stadtratswahlen wieder auf einen Termin zusammenlegen. Dies kündigte der Ortsvorsitzende Andreas Lohde auf der Ortsversammlung an.

Fürstenfeldbruck – In seinem Tätigkeitsbericht erklärte Lohde, dass die sachliche politische Arbeit an den anstehenden Herausforderungen nicht ganz einfach ist. „Selbst wenn man glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, die fraktionsübergreifend mehrheitlich auf Zustimmung stößt, so kann das in der entscheidenden Sitzung wieder ganz anders ausgehen, als gedacht.“ Dieses Phänomen stelle er mit dem kürzeren Abstand zur Wahl des Stadtrates oder des OBs zunehmend fest.

Vor dem Hintergrund plädiert Lohde für eine Synchronisierung der Wahlen. „Fürstenfeldbruck und sein Stadtrat müssen wieder zur Ruhe kommen und auch in Ruhe arbeiten können“, so Lohde. „Wenn alle drei Jahre Wahlen sind – entweder Stadtrat oder Oberbürgermeister, dann kommt das Gremium aus dem Wahlkampfmodus überhaupt nicht mehr raus.“ Zudem würde die Synchronisierung in Zeiten knapper Kassen auch Kosten im oberen fünfstelligen Bereich sparen.

Noch vor der Sommerpause wollen Fraktion und Ortsverband in Klausur gehen. Der Oberbürgermeister-Kandidat soll dann im Herbst offiziell nominiert werden. Bereits jetzt wurden die Delegierten für die Landtags- und Bezirkstagswahl unter der Leitung des Stimmkreisabgeordneten Alex Dorow gewählt.

