Ein Weinfest auch für Nicht-Liebhaber

Von: Ingrid Zeilinger

Das Weinfest steigt wieder. © mm

Das Weinfest der Heimatgilde „Die Brucker“ am Ende der Pfingstferien ist Tradition. Nach zwei Jahren Corona-Pause dreht sich vom 16. bis 19. Juni im Stadtsaalhof des Veranstaltungsforums wieder alles um die edlen Tropfen aus der Pfalz.

Fürstenfeldbruck – Gildemeister Daniel Brando erzählt, was die Besucher erwartet, und warum es sich lohnt, auch als Nicht-Weinliebhaber zu kommen.

Herr Brando, es ist das erste große Fest seit Corona. Wie groß ist die Vorfreude?

Daniel Brando Gildemeister der Heimatgilde © mm

Die Vorfreude ist groß. Wir haben einige neue Mitarbeiter im Vorstand. Die konnten bisher noch nichts machen. Daher muss es sich erst noch einspielen. Aber wir freuen uns sehr auf das Weinfest.

Gibt es einen Wechsel bei den Winzern?

Es kommt tatsächlich ein neuer Winzer. Denn einer hat altersbedingt aufgehört. Aber einen Ersatz zu finden, war kein Problem, denn es gibt eine Warteliste. Insgesamt präsentieren zehn Winzer ihre Erzeugnisse von der südlichen Weinstraße.

Gibt es Änderungen oder Neuerungen?

Nein, wir haben das gleiche Programm wie vor Corona. Es werden Schmankerl aus der Pfalz angeboten, aber auch Kaffee, Kuchen und frische Waffeln. Auf der Bühne gibt es Aufführungen unserer Showtanzgruppen sowie musikalische Auftritte. Am Donnerstagnachmittag singt Edith Prock und am Freitagabend spielt die Band „Munich Belle“. Neu dabei ist die Band Troubleshooters, die am Samstagabend auftritt. Für Kinder gibt es am Donnerstag und Samstag ab 14 Uhr Ponyreiten auf dem Klosterareal. Und auch der Seniorennachmittag am Samstag findet wieder statt.

Warum sollte man kommen, auch wenn man kein Weinliebhaber ist?

Weil es ein schönes Miteinander ist. Man kann im Stadtsaalhof gut ratschen und lecker essen. Und natürlich gibt es nicht nur Wein, sondern auch andere Getränke. Und die Winzer haben auch verschiedene Spritz-Varian-ten und Sekt im Angebot.

Das Weinfest

ist am Donnerstag von 14 bis 24 Uhr, am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Informationen zum Programm stehen auf der Internetseite www.heimatgilde.ffb.de.