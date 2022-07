Diskussion am heißesten Tag des Jahres: Kann man eine Eishalle mitten im Klimawandel bauen?

Von: Lisa Fischer

Kühlen erzeugt Wärme: Manche überlegen, die Abwärme zu nutzen. © Beispielfoto: Plettenberg

Erneut entfachte zwischen den Stadtrats-Mitglieder eine Diskussion über die Eishalle. Mit Blick auf die aktuelle Hitzewelle und den Klimawandel sei das Thema absurd, sagte Theresa Hannig.

Fürstenfeldbruck – Die Grünen-Frau forderte, die Eishalle sofort zu beerdigen.

Durch die Hauptstraße waberte am Mittwochabend die über 30 Grad heiße Luft – und auch vor dem Sitzungssaal im Rathaus machte die Hitze keinen Halt. Im Saal erhitzte das – eher frostige – Thema Eishalle die Gemüter im Planungs- und Bauausschuss. „Es ist extrem frustrierend“, sagte Theresa Hannig (Grüne). „Wir haben heute den heißesten Tag des Jahres und diskutieren über die Eishalle.“

Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Beschluss, nachdem ein Bebauungsplan für die Eishalle auf dem Bolzplatz-Gelände neben der Amperoase aufgestellt werden soll. „Wir sind mittendrin im Klimawandel“, sagte Theresa Hannig und wandte sich an ihre Stadtrats-Kollegen: „Bitte überlegen Sie: Wenn es heute nicht 34 sondern 44 Grad hätte, würden wir über dasselbe Thema sprechen?“

Sie habe sich bei Martin Brenner, Bürgermeister von Burgau, erkundigt, wie hoch der Stromverbrauch der dortigen Eishalle sei. „Bei einem Betrieb von Oktober bis März kommt man dort auf 300 000 Kilowattstunden pro Jahr“, sagte Hannig. Das entspräche dem Jahresverbrauch von hundert Standard-Haushalten. Den nächsten Schritt Richtung Eishalle zu machen, sei nicht richtig.

„Wir dürfen jetzt keine Ausnahme machen“, sagte die Grünen-Frau. Sie kritisierte, dass jetzt schon die Weichen gestellt werden, wenn man bereits wisse, dass die Zukunft klimatechnisch ein Desaster werden würde. Ihr Sohn habe sie am Morgen gefragt, ob es jetzt immer so heiß sein würde. „Darauf hatte ich keine Antwort, liebe Kollegen“, sagte Hannig. Sie forderte, das Thema Eishalle als Ganzes zu beerdigen, „in Hinblick auf unsere Kinder“.

Alexa Zierl (ÖDP) sagte dazu: „Für die Kinder kämpfe ich auch.“ Zu Theresa Hannig sagte sie aber: „Ich finde, du solltest so fair sein und nicht die Eishalle infrage stellen, sondern stelle die Frage direkt an eine Abschaffung des Eissports in Fürstenfeldbruck.“ Ihre Kollegin solle sich klar äußern, dass aus Klimaschutzgründen der Eissport nicht möglich ist.

Sie wiederum plädierte für die Überdachung der bereits bestehenden Eisfläche neben der Amperoase. „Wir hauen jetzt ohne Ende Energie raus“, sagte Alexa Zierl. „Aktuell ist der Standort dort ein offener Kühlschrank.“ Diesen müsse man sofort schließen.

Auch wenn er in vielen Dingen Theresa Hannig zustimmen müsse, so sei die Verhältnismäßigkeit dieser Diskussion nicht gegeben, sagte Christian Götz (BBV). „Es geht darum einen Aufstellungsbeschluss zu fassen, um möglicherweise eine Eishalle zu bauen.“ Interessant wäre es, zu wissen, wie viel Energie man spare, wenn man den Kühlschrank schließe.

Auch er habe lange gezögert, ob er für oder gegen eine Eishalle sei. Wenn man diese mit einer PV-Anlage auf dem Dach ausstatte, könnte die Eishalle möglicherweise in Richtung Klimaneutralität gehen. „Die Energie, die sie während des Betriebs verbraucht, könnte eventuell in den Sommermonaten durch die Einspeisung auf dem Dach wieder reingeholt werden. Da ist die Halle außer Betrieb.“ Eine gut gemachte Eishalle verbrauche am Ende einen Bruchteil der Energie, die eine offene Fläche verbraucht, so der BBV-Mann.

Gegen zwei Stimmen beauftragte das Gremium die Verwaltung, einen Bebauungsplan für die Fläche neben der Amperoase aufzustellen. Auf Wunsch des Sitzungsleiters und Zweiten Bürgermeisters Christian Stangl, wurde gegen vier Stimmen festgehalten, dass eine zukünftige Eishalle bilanziell klimaneutral errichtet werden soll.

