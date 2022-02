Eiserne Hochzeit: Die Liebe zur Musik schweißte sie zusammen

Auf 65 Ehejahre stoßen (v.l.) Stadtrat Andreas Lohde, Schwiegersohn Joachim Rudert, Viola und Erwin Kreutzer und Tochter Erika Kreutzer an. © Weber

Musik verbindet Menschen. Doch für Viola und Erwin Kreutzer ist sie viel mehr: Beruf, Berufung und die Basis zum Bund des Lebens – ein Bund, der seit nunmehr 65 Jahren hält.

Fürstenfeldbruck – Kennengelernt hat sich das Paar, das aus dem siebenbürgischen Neumarkt in Rumänien stammt, über die Musik. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich das Paar. Die 84-jährige Viola Kreutzer war Klavierlehrerin, ihr acht Jahre älterer Gatte Soloflötist. Er suchte „nach einer jungen Pianistin, die mich bei meinen Solostücken begleiten kann“, erzählt er. Dabei geriet er zunächst an Violas Musiklehrerin, die aber sofort an das junge Mädchen dachte. „Sie haben sich gesehen, und es waren nur noch Schmetterlinge im Bauch“, berichtet Tochter Erika aus den Erzählungen ihrer Eltern.

Die Hochzeit an Heiligabend wurde im kleinsten Familienkreis gefeiert. © mm

Seitdem verbindet sie die Musik. Bach, Mozart, Brahms – diese Komponisten spielten Viola und Erwin Kreutzer am meisten. „Diese Musik streichelt die Seele wunderbar“, schwärmt Viola Kreutzer. Es sei eine Art Zärtlichkeit, die man sich immer wieder habe geben können. „Eine gute Basis für eine gute Ehe“, ergänzt Erwin Kreutzer.

Zusammenhalt

Denn Zusammenhalt und Familie – Tochter Erika war bald nach der Hochzeit auf die Welt gekommen – war den Beiden wichtig. So meisterten sie auch den Kampf mit den damaligen Machthabern in Rumänien. Die Siebenbürger Sachsen standen unter aufmerksamer Beobachtung. Tochter Erika erinnert sich: „Wenn etwas Wichtiges zu besprechen war, sind wir ins Badezimmer und haben die Dusche aufgemacht.“ Die Angst abgehört zu werden sei groß gewesen.

Stiller Protest

So war bereits die Hochzeit am Heiligen Abend des Jahres 1956 eine Art stiller Protest gegen das Regime. Gefeiert werden konnte deshalb nur im kleinsten Familienkreis. Mit der Zeit wurde aber die Sehnsucht nach Freiheit immer größer. Im Jahr 1984 machte Tochter Erika den Anfang, 1988 folgte ihr der Vater nach Fürstenfeldbruck und 1990, nach dem Ende des Ceausescu-Regimes, kam schließlich auch die Mutter nach.

Verlust der Heimat

„Die Jahre der Trennung waren sehr schwer“, berichtet Viola Kreutzer. Ihr Gatte spricht vom Verlust der Heimat. Der Wandel in den 1990er-Jahren habe aber Besuche dort Gott sei Dank wieder möglich gemacht. Die Liebe zur Heimat, aber auch zueinander als Paar, sei durch all die Ereignisse nur gefestigt worden.

Sobald das möglich war, hat das Paar Reisen unternommen, um Kultur und Musik anderer Länder kennenzulernen. Insbesondere angetan waren Viola und Erwin Kreutzer von Frankreich, Italien und Ungarn. Das seien Ereignisse und Erlebnisse gewesen, die der Seele sehr gut getan hätten, erzählten sie beim Gratulationsbesuch von Stadtrat Andreas Lohde, der aus terminlichen Gründen erst kürzlich erfolgte. So begingen sie das Eiserne Ehejubiläum zufrieden, ohne Angst und immer noch zusammengehalten vom Band der Musik.

