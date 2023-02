Sport in der Großen Kreisstadt: Das sagen die OB-Kandidaten über Eishalle und Co.

Von: Dieter Metzler

Großes Interesse bestand an der Podiumsdiskussion der Vereine und sportinteressierten Bürgern mit den OB-Kandidaten. © dieter metzler

Was können die Brucker Sportvereine von den OB-Kandidaten erwarten? Wie schätzen sie das Thema Sportstätten in der Kreisstadt ein?

Fürstenfeldbruck – Um Fragen zu Eishalle & Co. drehte sich eine bislang einzigartige Podiumsdiskussion. Ergebnis: Es braucht Geduld, soll aber auch Hilfe geben.

Premiere

Eine Premiere erlebten die rund 70 Besucher der Podiumsdiskussion zum Thema „Sport und Sportstätten in der Kreisstadt“ am Freitagabend in der Gaststätte Auf der Lände. Vertreter der Brucker Vereine und einige sportinteressierte Bürger diskutierten mit den sechs OB-Kandidaten über die Sorgen, Nöte und Bedürfnisse in der Kreisstadt. Organisiert hatte die Diskussion der Präsident des EV Fürstenfeldbruck, Claus Limmer, zusammen mit TuS-Präsident Helmut Becker. Souverän moderiert wurde die Runde von der BLSV-Kreis-Frauenbeauftragten, Bärbel Padilla-Ottl, die vor wenigen Tagen auch in den BLSV-Bezirksvorstand gewählt wurde.

Finanzielle Aspekte

Drei Stunden lang tauschte man sich intensiv aus: über die Energiepauschale für Vereine, Sportstättenplanung, Neubau der Amper-Oase mit Schwimmhalle und Eishalle, Sportlerhaus auf der Lände, neue Tennishalle sowie Unterstützung der Vereine bei großen Bauvorhaben. Bei diesen Punkten gab es unter den sechs OB-Kandidaten keine wirklich auseinanderdriftenden Meinungen. Einigkeit herrschte jedenfalls darüber, dass geplante Neubauprojekte, wie Hallenbad oder Eishalle, sich aus finanziellen Gründen wohl nur schrittweise realisieren ließen.

Arbeitskreis Sport

CSU-Kandidat Andreas Lohde brachte den eingeschlafenen „Arbeitskreis Sport“, der sich aus Vertretern der Politik und den Vereinen gebildet hatte, wieder ins Gespräch. Unterstützung kam vom Sportbeiratsvorsitzenden Joachim Mack und Vorgänger Herbert Thoma. Wasserratten-Chef Stefan Sponer monierte zudem, dass das Gremium beim Hallenbad und der Eishalle außen vor gelassen worden sei.

Arbeitskreis Eishalle

Fast ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem Arbeitskreis „Eishalle“, wie EVF-Präsident Claus Limmer beklagte. BBV-Kandidat Christian Götz entgegnete, der AK sei aufgrund von „persönlichen Animositäten“ eingeschlafen. OB-Kandidat Markus Droth (FW) schob dem amtierenden OB Erich Raff (CSU) den schwarzen Peter zu. Große Hoffnung, den Mangel an Sportstätten in der Kreisstadt zu beheben, sieht Götz im Rahmen der Konversion des Fliegerhorstes.

Pflichtaufgabe

OB-Kandidatin Alexa Zierl (ÖDP) plädierte für eine Nutzung von Sportstätten durch mehrere Vereine, um Synergieeffekte zu erzielen. Die Stadt müsse den Vereinen auch mal etwas zutrauen. Der Sport sei für sie aber klar Pflichtaufgabe und keine „freiwillige Leistung“.

SCF-Präsident Jakob Ettner monierte die geringe Bereitschaft der Stadt, die Vereine anzuhören. Seiner Ansicht nach könnte die Stadt bei mehr gemeinsamer Kommunikation mit den Vereinen viel sparen. So hat der SCF seine Flutlichtanlage fast zur Hälfte selbst finanziert.

Fehler nicht wiederholen

Einig waren sich dann aber alle OB-Kandidaten, dass Vereinen, die größere Bauprojekte planen, so wie der TSV West, Fachleute zur Seite gestellt werden müssen, damit sich schwere Fehler nicht wiederholen. „Das darf einfach nicht passieren“, sagte Götz.

Nachdem Philipp Heimerl, OB-Kandidat der SPD, mitteilte, dass für das Bauvorhaben des Sportlerhauses auf der Lände bereits Mittel in den Haushalt eingestellt sind und Lohde bestätigte, „da geht was voran“, scheint Michael Dohrmann von den Razorbacks der Glaube noch zu fehlen. „Ihr entzündet ein Feuer mit euren Versprechungen, aber entscheidend ist die Glaubwürdigkeit.“

Hallenbad

Großen Raum nahm die Diskussion über Hallenbad- und Eishallen-Neubau ein. Hier gehen die Ansichten der sechs OB-Kandidaten auseinander – auch, was den Standort betrifft. Einige tendieren für ein Gesamtprojekt, andere für eine getrennte Planung. Wasserratten-Chef Sponer warnt davor, das alte Bad abzureißen, bevor ein Neubau steht. Eine Besucherin konnten die Aussagen der Kommunalpolitiker nicht überzeugen. „Ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren wieder hier sitzen und diskutieren. Nicht immer nur reden, sondern machen Sie endlich einmal. Nehmen Sie Geld in die Hand.“

