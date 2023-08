Sommergespräch: Fürstenfeldbrucker Freie Wähler nehmen Abstand von Eishalle

Von: Dieter Metzler

Teilen

Die Freien Wähler nehmen den neuen OB in die Pflicht: (v.l.) Hans Schilling, Peter Glockzin, Markus Droth und Georg Stockinger. © Metzler

Die finanzielle Lage der Kreisstadt Fürstenfeldbruck ist laut der FW-Fraktion zu schlecht. Am Bau der viel diskutierten Eishalle könne man nicht mehr festhalten.

Fürstenfeldbruck – Die Kreisstadt steht vor Schicksalsjahren. So schätzte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW), Markus Droth, die Lage beim Sommergespräch am Freitag (vor Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger) im Ameisenstüberl ein. In seinen 33 Jahren als Stadtrat seien die ungelösten Themen noch nie so umfassend gewesen. Vom neuen OB Christian Götz forderte er eine Agenda mit Schwerpunkten.

Das sagen die Freien Wähler zum Thema Energiewende

Beim Thema Energiewende müssten Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden. „Wir sollten die Bürger bei ihren Entscheidungen nicht allein lassen“, sagte Droth. Seit Monaten stehe eine Info-Veranstaltung über Fern- und Nahwärmenetzwerke aus. Große Themen seien auch Geothermie, Windkraft und PV-Anlagen. Die Bürger müssen mit ins Boot, ergänzte Hans Schilling mit Blick auf die Sonnensegler Genossenschaft.

Das sagen die Freien Wähler zum Thema Sport und Amperoase

Bei den städtischen Sportstätten fordert die Fraktion ein Umdenken in den Vereinen. Um die Anlagen Bürgern bestmöglichst zur Verfügung zu stellen, sollte das zentrale Stadion unter städtische Administration gestellt werden. Es könne allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht sein, dass nur ein Verein eine Sportanlage nutze, so Georg Stockinger. Und die Stadt müsse die Vereine bei Großprojekten, wie etwa dem Bau des Sportzentrums III, mit einem Projektbeauftragten begleiten. Schilling regte die Gründung eines Fachbeirats Sport an.

Am Bau einer Eishalle könne die Stadt aus finanziellen Gründen nicht mehr festhalten. Man müsse nochmals über eine Überdachung des alten Eisstadions nachdenken, meinte Droth. „Da werden wir nochmals einen Vorstoß machen.“ Auch ein Abriss und Neubau der Amper-oase werde nicht funktionieren, ergänzte Georg Stockinger. Er plädierte dafür, auf der bestehenden Betonstruktur etwas ordentliches aufzubauen. „Der Neubau der Amperoase ist für uns derzeit in weiter Ferne“, so auch Droth. „Da ist die Eishalle realistischer.“

Das sagen die Freien Wähler zum Thema Wohnungsbau

Kritik übten die FW auch an der Wohnungsbaupolitik der Stadt. Ihr Wunsch: eine kommunale Wohnungsbau-Gesellschaft. Droth beklagte, dass die Stadt den Wohnungsbau Am Sulzbogen lange Zeit nicht auf die Reihe gebracht habe. Und auf dem Aumühlen-Areal sei die Verdichtung zu gering. Um die Baukosten geringer zu halten, brachte er das modulare Bauen ins Gespräch.

Ein kleiner „Tsunami“ drohe bei den Kindertagesstätten. Die Stadt müsse eine Initiative starten, um Fach- und Assistenzpersonal zu bekommen. Räumlichkeiten stünden leer, weil Personal fehle.

Aber auch bei banalen Dingen habe die Stadt ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Peter Glockzin nannte öffentliche Toiletten und Trinkwasserspender. Bei Trinkwasserbrunnen könne man die Bürger als Paten mit einbeziehen. Droth: „Bürgerengagement sichtbar im Stadtgebiet.“

Familienfest: Am Samstag, 2. September, laden die FW ab 14 Uhr zum Familienfest auf der Wiese zwischen Minigolfplatz und Ameisenstüberl mit Spielen, Ponyreiten und Grillen ein.