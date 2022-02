Eishalle taucht nun doch im Etat auf

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Beispielfoto: Die Eishalle in Miesbach © Plettenberg

Die Verwirrung war groß nach der jüngsten Haushaltssitzung des Finanzausschusses. Die Mitglieder waren sich einig, andere Projekte zugunsten der Eishalle zu schieben oder ganz zu streichen.

Fürstenfeldbruck – Doch im Etat-Entwurf fand sich keine Kostenstelle für das Wunschprojekt. Die soll nun vor der Abstimmung über den Haushalt am kommenden Dienstag doch eingerichtet werden, wie die CSU in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

7,9 Millionen Euro könne man für das Projekt Eishalle verwenden, schreibt Andreas Lohde. Für dieses Jahr sind Planungskosten von 50 000 Euro eingestellt. Für das schwierige Jahr 2023 wollten FDP und CSU keine Summe einstellen. Doch nun folgen sie einem Vorschlag von Christian Götz (BBV), nochmal 50 000 Euro für Planungen und Gutachten vorzusehen. Im Jahr 2024 sollen drei Millionen und 2025 4,9 Millionen Euro im Etat stehen – wohl wissend, dass der Betrag für die Errichtung der Eishalle nicht ausreiche, so Lohde. Gehe man von einem abgespeckten Konzept, wie in Burgau mit 3800 Quadratmeter aus, koste die Eishalle mindestens 11,4 Millionen Euro. Dies mahnen die Grünen an, die lieber mit realistischen Zahlen arbeiten würden, so Lohde.

Problem: Finanzaufsicht

Das Problem: Verteilt man zwölf Millionen Euro bis 2025, droht eine Haushaltskonsolidierungsverfügung der Finanzaufsicht. Aus diesem Grund haben CSU und FDP einen Änderungsantrag eingereicht, um in der Stadtratssitzung den Haushalt mit der Kostenstelle „Eishalle“ zu verabschieden. „Der Aufschlag ist gemacht, aber die großen Hausaufgaben bleiben – sowohl was die noch nicht gedeckten Baukosten der Halle anbelangt, als auch den Betrieb“ meint Lohde. Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) ist zuversichtlich, dass die Vereine ein tragfähiges Betriebskonzept entwickeln, das dazu beiträgt, durch Vereinsengagement das jährliche Defizit klar zu begrenzen. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.