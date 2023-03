S-Bahn-Pläne: Viertes Gleis für Bruck und Haltestelle in Emmering

Von: Ingrid Zeilinger

In der Region München wird der Bahnverkehr ausgebaut. Profitieren können davon auch einige Ideen im Landkreis Fürstenfeldbruck. (Symbolbild) © Frank Leonhardt/dpa

Ein viertes Bahngleis in Bruck und ein S-Bahnhof in Emmering - diese Ideen verfolgt aktuell das Bayerische Verkehrsministerium. Ob sie umsetzbar sind, wird sich zeigen.

Landkreis - Verbesserungen auf den S-Bahnlinien 3 und 4 erhoffen sich die Menschen im Landkreis vom Bahnausbau der Region München. Nach dem jüngsten Dialogforum West im Verkehrsministerium sollen einige Projekte weiter verfolgt werden. „Unser Ziel ist es, den Schienenpersonenverkehr bedarfsgerecht zu gestalten, damit noch mehr Bürgerinnen und Bürger das Auto in der Garage lassen können“, erklärt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Einige Projekte sorgen für Freude, andere für Ernüchterung.

Gleis 4 Bahnhof Bruck

Das Gleis 1 am Bahnhof Fürstenfeldbruck wurde vor wenigen Monaten eingeweiht. Und das könnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn der Plan für ein viertes Gleis – den zweiten Außenbahnsteig – soll laut Verkehrsministerium samt einer zweiten Fußgängerunterführung weiter verfolgt werden. „Das ist ein positives Signal“, sagt Hermann Seifert, Experte für Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landratsamt. „Mit einem zweiten Außenbahnsteig würden sich Regionalzüge und S-Bahnen nicht mehr in die Quere kommen.“ Der Aufwand wäre groß, aber der nächste logische Schritt im Blick auf den viergleisigen Ausbau. Klar ist: Wann das realisiert wird, hängt auch an der zweiten Stammstrecke.

Haltestelle Emmering

In diesem Zuge könnte die Gemeinde Emmering eine eigene S-Bahn-Haltestelle bekommen. Die Strecke zwischen Eichenau und Fürstenfeldbruck sei sehr lange, sagt Seifert. „Daher würde sich ein Bahnhof anbieten.“ Im Gespräch ist ein Stopp in Emmering seit Jahrzehnten, doch aufgrund von Naturschutz- und Abstandsflächen nicht so einfach umsetzbar. „Ich denke schon, dass es geht“, meint Seifert. Denn in dem Bereich sei viel gebaut worden. Und man plane auch einen Radschnellweg. Sein Fazit: „Man sollte es weiter verfolgen.“ Die Frage sei, welche Auflagen gemacht werden.

Express-S-Bahn

Ebenfalls auf der Agenda stehen zwei Express-S-Bahnen von Geltendorf nach Kaufering (S24X) und die S23X über Mammendorf, Haspelmoor und Althegnenberg zum Bahnhof Augsburg. „Als zusätzliches Angebot wäre es schön“, sagt Seifert. Aber er und auch die drei Bürgermeister von Mammendorf, Hattenhofen und Althegnenberg befürchten, dass dann die Regionalzug-Halte wegfallen. Und das wäre wiederum ein Nachteil: längere Fahrzeit, keine Toilette im Zug, zählt Seifert auf.

Daher hat der Kreistag vor Jahren eine Resolution an den Landtag gestellt, dass der Regionalzug weiter an den Bahnhöfen halten soll. Noch hat der Ausschuss nicht entschieden, man warte auf einen Termin, so Seifert. „Wir gehen davon aus, dass die Regionalzughalte erstmal weiter existieren.

