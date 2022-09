Energiekrise und Neubau-Pläne: So geht es mit der Amperoase weiter

Von: Ingrid Zeilinger

Zumindest bis zu den Herbstferien bleibt die Amperoase geöffnet. Wie es danach weitergeht, muss der Aufsichtsrat der Stadtwerke im Oktober noch entscheiden. © peter weber

Die Amperoase bleibt bis auf die Sauna weiter geöffnet – zumindest bis zu den Herbstferien. Die Stadtwerke suchen bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung Energiespar-Möglichkeiten.

Fürstenfeldbruck – Um den Neubau trotz Kostenexplosion stemmen zu können, setzt man auf ein Bundesförderprogramm.

Baukosten und Energiekosten steigen ins Unermessliche. Aus diesem Grund hat der Aufsichtsrat in nichtöffentlicher Sitzung über die Zukunft des neuen Hallenbads, aber auch über den Betrieb des Bades alten diskutiert. „Es gab die Überlegung, ob man das Bad schließt und die Eisfläche nicht macht“, berichtete Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt im Stadtrat. So weit ist es noch nicht. Aber die Botschaft ist klar: Die Energiekosten müssen runter.

Temperatur und Co.

Laut Hoppenstedt steigen die Energiekosten für das vierte Quartal 2022 und das erste 2023 um rund 890 000 Euro. Es wurden bereits Maßnahmen ergriffen: Whirlpool und Dampfbad sind zu. Die Wassertemperatur wurde von 27,5 auf 26 Grad abgesenkt. Im Lehrschwimmbecken bleibe sie bei 30,5 Grad. Ein Grad weniger bringe sechs Prozent Einsparung, erklärte Hoppenstedt. Doch weniger als 26 Grad ginge nicht mehr. „Sonst ist das Schwimmerlebnis nicht mehr gegeben.“ Die Sauna bleibt vorerst geschlossen – aus Energiegründen, aber auch weil Instandhaltungsarbeiten gemacht werden.

Das Betriebsergebnis der Amperoase hat sich um eine Million Euro verschlechtert, berichtete Hoppenstedt. Die Corona-Zeit habe gezeigt, dass durch Schließung und Nicht-Heizen rund 50 Prozent der Energiekosten eingespart werden konnten. Nun gilt es, weiteres Sparpotenzial zu finden: durch Schließzeiten und eine Preisanpassung. Bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung will er Vorschläge liefern.

Den Stadträten war wichtig, dass Amperoase und Eisstadion vorerst offen bleiben. „Eine Schließung sollte der letzte Schritt sein“, sagte Karin Geißler (BBV). „Es wird eine schwierige Entscheidung werden“, meinte Philipp Heimerl (SPD).

Die Kostensteigerung

Festhalten wollen Stadtrat und Stadtwerke auch am Neubau der Amperoase – trotz mittlerweile anvisierter Kosten von 40 Millionen Euro. Die Steigerung liegt zum einen am Baukostenindex. Zum anderen kostet das vergrößerte Raumprogramm vier Millionen sowie der größere Technikriegel mit Ammoniak-Anlage und extra Umkleide gut fünf Millionen Euro mehr.

Um das Mammut-Projekt irgendwie stemmen zu können, bewirbt sich die Stadt um Aufnahme in ein Bundesförderprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen, unter anderem im Bereich Sport. Unterstützt wird damit der Abbau des Sanierungsstaus besonders bei Schwimmhallen und Sportstätten – mit der Maßgabe, dass es zum Klimaschutz beiträgt. „Mit der Idee von Photovoltaik- und Solarthermie-Modulen ist das Projekt perfekt geeignet“, sagte Antragsstellerin Alexa Zierl (ÖDP).

Das Förderprogramm

Die Zeit drängt, denn die erste Projektskizze muss bis Freitag eingereicht werden. Sollte die Stadt die erste Hürde schaffen, werden die Pläne detaillierter ausgearbeitet. „Ich glaube, dass wir ganz gute Chancen haben“, meinte OB Erich Raff. So erhalte man eine realistische Chance, das Hallenbad wie geplant umzusetzen. Die Stadt muss sich mit einem Eigenanteil in Höhe von rund sechs Millionen Euro beteiligen. Die Mittel nimmt man aus der Kostenstelle für eine mögliche Eishalle (7,9 Millionen Euro).

Der Stadtrat stimmte dem Vorgehen geschlossen zu. „Es ist die Chance, in etwas Neues einzusteigen“, meinte Christian Götz (BBV). Das Vorhaben soll demnächst auch den Vereinen vorgestellt werden, kündigte Raff an. „Wir müssen vermitteln, dass wir nur das leisten können, was machbar ist“, sagte Andreas Lohde (CSU). Und auch mit dem Landkreis will Hoppenstedt nochmal über den Zuschuss sprechen. „Es ist ein gemeinsamer Kraftakt, den Stadt, Stadtwerke und Landratsamt zusammen bewerkstelligen sollten.“ Man werde auf Sicht fahren, die Planung strecken und dann sehen, was für ein Bad man sich leisten könne: „Ein großes, ein mittleres oder ein kleines.“

