Neuer Anlauf für Geothermie - auch auf dem Fliegerhorst-Gelände

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Beim Thema Geothermie rückt das Areal wieder in den Fokus. (Archivfoto) © OSLw

Bei der Energiewende ist die Tiefengeothermie ein Baustein. Auch auf dem Fliegerhorst könnte das Wasser aus der Erde bei der Wärmeversorgung helfen. Hier tun sich Fürstenfeldbruck, Maisach und Emmering für ein Gutachten zusammen.

Fürstenfeldbruck – Ältere Gutachten zur Geothermie machten wenig Hoffnung, dass die Wassertemperatur in der Tiefe reichen könnte, um wirtschaftlich Wärme erzeugen zu können. Doch inzwischen ist die Technik besser, und man ist zuversichtlich, diese erneuerbare Energie in Zukunft nutzen zu können. Und so nimmt das Thema Geothermie wieder Fahrt auf, einige Stadtratsfraktionen haben Veranstaltungen organisiert oder Anlagen besucht. Zuletzt hatten die Freien Wähler einen Antrag gestellt, dass die Stadtwerke Möglichkeiten der Geothermie evaluieren und die Nachbarkommunen mit einbeziehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Besonders der Fliegerhorst rückt in den Fokus. „Die Entwicklung der Geothermie dort wäre wegweisend“, sagte OB Erich Raff nun im Stadtrat. Gespräche mit Maisach und Emmering haben gezeigt, dass die Kommunen Interesse an einem gemeinsamen Gutachten zur Tiefengeothermie haben. Sogar Geld haben sie bereits im Haushalt bereitgestellt. Die Stadtwerke sollen das Gutachten federführend betreuen, kümmern sich um die Ausschreibung und die Abwicklung. Die Kosten sollen entsprechend der Einwohnerzahlen aufgeteilt werden.

Dass die Stadtwerke im Boot sind, gefiel den Räten. „Es ist enorm wichtig, dass sie die Energiewende im Landkreis vorantreiben“, sagte Jan Halbauer (Grüne). Er lobte auch die interkommunale Zusammenarbeit. Als lokaler Energieversorger übernehmen die Stadtwerke auf regionaler Ebene Verantwortung, ergänzte Philipp Heimerl (SPD).

Ein Angebot für eine Vorstudie liegt den Stadtwerken bereits vor. Diese Studie ist nötig für den Erlaubnisantrag, seismologische Untersuchungen und die Anlagenplanung. „Es ist ein erster guter Schritt“, sagte OB Raff. Man müsse das Thema voranbringen.

Der Stadtrat beauftragte die Stadtwerke einstimmig, mit den Nachbarkommunen ein Gutachten zu erarbeiten. Ohne Geothermie werde man die Energiewende nicht schaffen, sagte Antragsteller Markus Droth (FW). Er verwies auf 17 bestehende Anlagen im Großraum München. Zwar seien die Bedingungen im Landkreis bei einer Temperatur des Tiefenwassers von 90 Grad nicht optimal. Aber durch Hochleistungswärmepumpen komme man bis auf 120 Grad. „Da lassen sich ein paar Grad ausgleichen.“ Mit Blick auf Fursty wies Droth darauf hin, dass die Geothermie auch zur Kühlung wichtig sei.

Angesichts der explodierenden Preisentwicklung müsse man andere Möglichkeiten der Energiegewinnung forcieren, meinte Andreas Lohde (CSU). Aber die Geothermie sei ein kostenintensives Unterfangen. „Das müssen wir bei den Erhebungen in Relation zu anderen Erzeugungsmöglichkeiten stellen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.