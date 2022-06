Enttäuschung beim Stadtradeln-Ergebnis

Von: Ingrid Zeilinger

Bei der Auftakttour wurden die ersten Kilometer für die Wertung gestrampelt. Doch im Vergleich zum Vorjahr blieben die Brucker heuer deutlich unter der 100 000-Kilometer-Marke zurück. © stadtverwaltung

Das Stadtradeln 2022 ist vorbei – und in der Stadt macht sich Enttäuschung breit. Denn das Ergebnis bleibt weit hinter den Erwartungen zurück

Fürstenfeldbruck – Das lässt sich einer Mitteilung aus dem Rathaus entnehmen: Zwar fahren viele Bürger auf dem Drahtesel, es gibt rote Schutzstreifen, Radstreifen, Lastenradstellplätze und -Verleih. Aber beim Stadtradeln haben die Bürger deutlich weniger Kilometer zusammengebracht, als erhofft.

Der Sieger ist wieder Alling

467 Teilnehmer schafften in 33 Teams in den drei Aktionswochen zusammen insgesamt 83 279 Kilometer – Einzelfahrer wurden im offenen Team zusammengefasst. Im vergangenen Jahr waren es noch 101 196 Kilometer und 1200 Teilnehmer. So kam heuer jeder im Schnitt auf 177,3 Kilometer. Das Ziel, fahrradaktiveste Kommune im Landkreis zu werden, verfehlten die Brucker damit klar – den Titel holte sich erneut Alling mit den meisten Radkilometern pro Einwohner.

Schleifring Biking

Die meisten Gesamtkilometer erreichte das Schleifring Biking Team mit 13 283 Kilometern. Dahinter folgen das Graf Rasso Gymnasium (11 384) und das Offene Team (7567). Im Team der Stadtverwaltung strampelten 32 Mitarbeiter 6512 Kilometer, was Platz vier bedeutete.

In der Kategorie der fahrradaktivsten Teams – hier werden die Radkilometer pro Teammitglied gewertet – holten sich die Lackaffen den Sieg (1173). Dahinter landeten die Road Runners (706) und der ADFC (550).

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr im Rahmen des Altstadtfests statt. Dazu kommen die Radler am Sonntag, 24. Juli, um 15.50 Uhr auf die Bühne vor der Sparkasse. Die Preisträger werden separat informiert.

