Stadtwerke halten an Plänen fest: Entwurf für Amperoase steht - Absage an Eishalle

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Freibad bleibt, das Hallenbad der Amperoase soll im Herbst 2023 abgerissen werden. © Weber

Einen Tag nach der jüngsten Stadtratssitzung hat die Jury einen Architekten für den Neubau der Amperoase ausgewählt und dem Aufsichtsrat empfohlen.

Fürstenfeldbruck – „Wir wollen etwas städtebaulich Ansprechendes mit hoher Qualität anbieten“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt bei einem Pressegespräch. „Ein Gebäude, das sich schön in die Amperauen eingliedert“, ergänzte Vertriebsleiter Andreas Wohlmann. In einer der nächsten Stadtratssitzungen will man den Entwurf vorstellen.

Denn: An der Aufgabenstellung für den Energieversorger habe sich nichts geändert, betont Hoppenstedt. Man brauche ein Bad für die breite Bevölkerung, auch aus finanziellen Gründen. Das Defizit darf im Jahr 1,5 Millionen Euro nicht überschreiten, die Tageskarte soll unter zehn Euro kosten. „Die Koexistenz von Schule, Vereinen und öffentlichen Gästen ist wichtig“, betonte der Stadtwerke-Chef. Denn die öffentlichen Schwimmer finanzieren Schul- und Vereinssport mit. Daher müsse man ihnen etwas bieten.

Sechs Bahnen

Die neue Amperoase soll sechs Bahnen à 25 Metern, ein Lehrschwimmbecken mit Hubboden und ein Kinderbecken mit kleiner Rutsche bekommen. Dazu kommen Sauna drinnen und draußen und Gastronomie. 22 Millionen Euro soll das Großprojekt kosten – Baukostensteigerung nicht eingerechnet. Sieben Millionen Euro erhofft man sich an Fördergeldern – 2,5 Millionen Euro davon gibt der Landkreis.

Nach Gesprächen mit der Schulaufsichtsbehörde ist Hoppenstedt überzeugt, dass die sechs Bahnen reichen. „Wir müssen die Vergabe gut mit den Schwimmvereinen und den Schulen organisieren“, sagt er. Denn klar sei: Jede Bahn werde nur mit 50 Prozent gefördert. Bauen die Stadtwerke acht, wie von den Wasserratten gefordert, steigen die Kosten. Man könne künftig über 20 000 Bahnstunden verteilen. Und man werde irgendwann auch das Fliegerhorst-Schwimmbad betreiben. Dieses wurde 2008 saniert und bietet weitere fünf Bahnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dennoch ließe sich die Planung auf acht Bahnen erweitern. Auch ein Betriebskonzept mit den Wasserratten sei möglich. Doch hier habe man noch nichts Näheres gesprochen, so Hoppenstedt. Es gebe auch viele Fälle, in denen der Betrieb durch Vereine nicht funktioniere. „Und es ist die Frage, ob es im Sinne der Stadt und der breiten Öffentlichkeit wäre.“

Planungssicherheit

Der Stadtwerke-Chef warnte davor, die Planungen über den Haufen zu werfen, auch angesichts des Zustandes des alten Bades. „Wir brauchen Planungssicherheit, sonst besteht die Gefahr, dass Kosten und Zeitplan aus dem Ruder laufen.“ Im Herbst 2023 soll das Bad abgerissen werden, Anfang 2026 könnte das neue eröffnet werden.

Die Zeit drängt, um den Gebäuderiegel für Umkleiden und Technik des Eisstadions noch rechtzeitig zu bauen. Denn die alte Eisanlage ist in die Amperoase integriert. „Wir treten mit der Planung in Vorleistung“, versprach Hoppenstedt. Dafür brauche man aber Entscheidungen vom Arbeitskreis Eishalle über die Bauherrenschaft. Dann sei es zeitlich machbar. Die Stadtwerke können die Eishalle als weiteres Großprojekt nicht stemmen. „Oberstes Ziel ist die Energiewende und -Versorgung.“

Bis Sommer will sich der Energieversorger auch um das Thema Traglufthalle über das Freibad kümmern, das in der jüngsten Stadtratssitzung aufkam. Dann sollen Zahlen für Bau und auch Energiekosten vorliegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.