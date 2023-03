Nach der OB-Wahl: Frust über geringe Wahlbeteiligung - Neuanfang bei Fraktion

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Ein kleines Häufchen an Stimmzetteln schüttet Hans Schilling (r.) aus der Urne. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu vor sechs Jahren nochmal zurückgegangen. © Peter Weber

In zwei Wochen steht der neue Oberbürgermeister fest. Während sich BBV und CSU nun mit allen Kräften auf die Stichwahl vorbereiten, müssen die Sozialdemokraten ihre Wunden lecken. Die zweite herbe Enttäuschung war die erneut sehr geringe Wahlbeteiligung.

Fürstenfeldbruck – Nicht mal die Hälfte der 27 349 Wahlberechtigten hat bei der Oberbürgermeisterwahl ihre Stimme abgegeben. Im Vergleich zum letzten Urnengang vor sechs Jahren, als 44,9 Prozent der Brucker abstimmten, waren es jetzt nochmal 1,9 Prozent weniger. „Sehr schwach“, sagte Hans Schilling, der als Wahlhelfer im Rathaus-Foyer eingeteilt war und ein kleines Häuflein an Stimmzetteln ausleerte. Gerade mal ein Viertel der Stimmberechtigten hatte dort sein Kreuz gemacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Die Wahlbeteiligung ist enttäuschend in diesen Zeiten“, fand Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz. Andreas Lohde (CSU) führt das auch darauf zurück, dass die OB-Wahl außerhalb der Reihe und nicht mit der Stadtratswahl erfolgt. Auch um wieder mehr Menschen an die Urne zu locken, wollen beide verbliebenen Kandidaten daher ihr Amt nach drei Jahren zur Verfügung stellen.

Doch zunächst muss sich entscheiden, wer der neue Rathauschef wird. Sowohl Andreas Lohde als auch Christian Götz haben je ein Drittel der Stimmen gewonnen – Götz insgesamt 57 mehr. Es sei mehr als erhofft und erwartet, sagte BBV-Stadtrat Karl Danke. „Aber es ist noch nichts gewonnen.“ Denn ein Drittel der Brucker hat einen anderen Kandidaten gewählt. Nun gelte es, die bürgerliche Mitte zu mobilisieren, kündigte Lohde an.

Der CSU-Bewerber holte in Aich mit 52,5 Prozent das beste Ergebnis, auch in Puch knackte er die 50 Prozent. Die Briefwähler gaben – bis auf zwei Bezirke – Lohde mehr Stimmen. In der Stadtmitte waren die Wähler eher auf der Seite von Christian Götz. Im Westen bekamen die beiden dagegen die wenigsten Stimmen.

Hier konnte vor allem Markus Droth (Freie Wähler) punkten. Er holte in einem Wahllokal in der Schule West mit 21,9 Prozent sein bestes Ergebnis. Im Vergleich zu vor sechs Jahren konnte Droth das Ergebnis der Freien Wähler um zehn Prozent steigern. Auch Alexa Zierl (ÖDP) erreichte im Westen (Kindergarten Buchenau) mit 7,9 Prozent ihr bestes Ergebnis. Abgestraft wurde sie in Aich, wo kein einziger Wähler sein Kreuz hinter ihren Namen machte. Joe Kellerer (Die Partei) landete dagegen im Wohnort von Alt-OB Sepp Kellerer mit acht Prozent sein bestes Ergebnis. 5,5 Prozent sind für den Politik-Neuling ein Achtungserfolg, der im Sitzungssaal bejubelt wurde.

Mit ernsten Gesichtern verfolgten die SPD-Anhänger die Auszählung. Philipp Heimerl war maßlos enttäuscht über seine 8,3 Prozent. In Puch kam er gar nur auf vier Prozent der Stimmen. Eine weitere OB-Kandidatur schloss er aus. Auch in der Fraktion will er womöglich ins zweite Glied zurückrücken. „Es ist Zeit, in der Fraktion einen Neuanfang zu machen.“

Ein Neustart steht auch im Rathaus an. Wahlempfehlungen haben die FDP – für Lohde – sowie ÖDP und Die Partei – für Götz – ausgesprochen. Die übrigen Gruppierungen werden beraten. Man werde strategisch denken, kündigte Droth an, „mit welcher Partei wir am meisten erreichen können.“

Die Grünen werden auch diesmal keine Empfehlung abgeben. Ein so enges Ergebnis habe er erwartet, sagte Jan Halbauer. CSU und BBV würden sich seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Die BBV habe gut Grünen-Anhänger aufgesaugt. „Die Grünen-Wähler sind intelligent genug, die richtige Wahlentscheidung zu treffen.“

Die Stimmverteilung in den einzelnen Wahllokalen Rathaus: Andreas Lohde (CSU) 122 Stimmen, 31,1 Prozent; Markus Droth (Freie Wähler), 42, 10,7 %; Philipp Heimerl (SPD), 38, 9,7 %; Christian Götz (BBV), 158, 40,3 %; Alexa Zierl (ÖDP), 16, 4,1 %; Joe Kellerer (Die Partei), 16, 4,1%. Jahnhalle 1: Lohde 111, 28,0 %; Droth 44, 11,1 %; Heimerl 43 , 10,9 %; Götz 154, 38,9 %; Zierl 24, 6,1 %; Kellerer 20, 5,1 %. Jahnhalle 2: Lohde 69, 29,2 %; Droth 27, 11,4 %; Heimerl 25, 10,6 %; Götz 95, 40,3 %; Zierl, 8, 3,4 %, Kellerer 12, 5,1 %. Werkstatt für Behinderte 1: Lohde 115, 29,6 %; Droth, 50, 12,9 %; Heimerl, 43, 11,1 %; Götz, 145, 37,3 %; Zierl, 14, 3,6 %; Kellerer, 22, 5,7 %. Werkstatt für Behinderte 2: Lohde 118, 33,7 %; Droth 39, 11,1 %; Heimerl 25, 7,1 %; Götz 123, 35,1 %; Zierl 19, 5,4 %; Kellerer 26, 7,4 %. Kinderhilfe: Lohde 151, 30,6 %; Droth 42, 8,5 %; Heimerl 34, 6,9 %; Götz 205, 41,5 %; Zierl 29, 5,9 %; Kellerer 33, 6,7 %. VHS: Lohde 79, 20,5 %; Droth 23, 6,0 %; Heimerl 44, 11,4 %; Götz 191, 49,5 %; Zierl 33, 8,6 %; Kellerer 16, 4,15 %. Berufsschule: Lohde 131, 27,8 %; Droth 49, 10,4 %; Heimerl 27, 5,7 %; Götz 193, 41,0 %; Zierl 51, 10,8 %; Kellerer 20, 4,3 %. Schule Nord 1: Lohde 113, 30,5 %; Droth 56, 15,1 %; Heimerl 32, 8,7 %; Götz 124, 33,5 %; Zierl 31, 8,4 %; Kellerer 14, 3,8 %. Schule Nord 2: Lohde 115, 34,2 %; Droth 51, 15,2 %; Heimerl 32, 9,5 %; Götz 101, 30,1 %; Zierl 12, 3,6 %; Kellerer 25, 7,4 %. Schule Nord 3: Lohde 113, 31,7 %; Droth 53, 14,9 %; Heimerl 26, 7,3 %; Götz 121, 33,9 %; Zierl 22, 6,2 %; Kellerer 22, 6,2 %. Schule West 1: Lohde 107, 35,4 %; Droth 31, 10,3 %; Heimerl 23, 7,6 %; Götz 109, 36,1 %; Zierl 22, 7,3 %; Kellerer 10, 3,3 %. Schule West 2: Lohde 127, 39,2 %; Droth 41, 12,7 %; Heimerl 37, 11,4 %; Götz 96, 29,6 %; Zierl 9, 2,8 %; Kellerer 14, 4,3 %. Schule West 3: Lohde 92, 32,6 %; Droth 43, 15,3 %; Heimerl 15, 5,3 %; Götz 103, 36,5 %; Zierl 18, 6,4 %; Kellerer 11, 3,9 %. Schule West 4: Lohde 81, 28,6 %; Droth 62, 21,9 %; Heimerl 26, 9,2 %; Götz 86, 30,4 %; Zierl 10, 3,5 %; Kellerer 18, 6,4 %. Stadtteilzentrum West: Lohde 119, 36,0 %; Droth 72, 21,8 %; Heimerl 37, 11,2 %; Götz 74, 22,4 %; Zierl 16, 4,8 %; Kellerer 13, 3,9 %. Viscardi-Gymnasium: Lohde 133, 34,7 %; Droth 57, 14,9 %, Heimerl 27, 7,1 %; Götz 116, 30,3 %; Zierl 29, 7,6 %, Kellerer 21, 5,5 %. Kindergarten Buchenau: Lohde 194, 29,9 %; Droth 111, 17,1 %; Heimerl 51, 7,9 %; Götz 212, 32,7 %; Zierl 51, 7,9 %; Kellerer 29, 4,9 %. Puch: Lohde 127, 50,4 %; Droth 29, 11,5 %; Heimerl 10, 4,0 %, Götz 69, 27,4 %; Zierl 5, 2,0 %; Kellerer 12, 4,8 %. Aich: Lohde 105, 52,5 %; Droth 34, 17,0 %, Heimerl 8, 4,0 %, Götz 37, 18,5 %; Zierl 0, 0 %; Kellerer 16, 8,0 %. Briefwahlbezirk 1: Lohde 130, 35,2 %; Droth 45, 12,2 %; Heimerl 43, 11,7 %; Götz 120, 32,5 %; Zierl 19, 5,2 %; Kellerer 12, 3,3 %. Briefwahlbezirk 2: Lohde 134, 35,7 %; Droth 52, 13,9 %; Heimerl 28, 7,5 %; Götz 113, 30,1 %; Zierl 27, 7,2 %; Kellerer 21, 5,6 %. Briefwahlbezirk 3: Lohde 129, 34,5 %; Droth 50, 13,4 %; Heimerl 23, 6,2 %; Götz 123, 32,9 %; Zierl 23, 6,2 %; Kellerer 26, 7,0 %. Briefwahlbezirk 4: Lohde 121, 32,1 %; Droth 59, 15,7 %; Heimerl 26, 6,9 %; Götz 129, 34,2 %; Zierl 23, 6,1 %; Kellerer 19, 5,0 %. Briefwahlbezirk 5: Lohde 133, 35,6 %; Droth 56, 15,0 %; Heimerl 32, 8,6 %; Götz 111, 29,7 %; Zierl 21, 5,6 %, Kellerer 21, 6,6 %. Briefwahlbezirk 6: Lohde 125, 33,4 %; Droth 49, 13,1 %; Heimerl 33, 8,8 %; Götz 121, 32,4 %; Zierl 16, 4,3 %; Kellerer, 30, 8,0 %. Briefwahlbezirk 7: Lohde 132, 34,9 %; Droth 55, 14,6 %; Heimerl 24, 6,4 %; Götz 118, 31,2 %; Zierl 23, 6,1 %; Kellerer 26, 6,9 %. Briefwahlbezirk 8: Lohde 134, 35,9 %; Droth 52, 13,9 %; Heimerl 33, 8,6 %; Götz 102, 27,4 %; Zierl 17, 4,6 %, Kellerer 35, 9,4 %. Briefwahlbezirk 9: Lohde 146, 34,0 %; Droth 48, 11,2 %; Heimerl 45, 10,5 %; Götz 138, 32,1 %; Zierl 26, 6,1 %, Kellerer 27, 6,3 %. Briefwahlbezirk 10: Lohde 126, 33,4 %; Droth 43, 11,4 %; Heimerl 24, 6,4 %; Götz 133, 35,3 %; Zierl 28, 7,4 %; Kellerer 23, 6,1 %. Briefwahlbezirk 11: Lohde 141, 37,6 %; Droth 54, 14,4 %; Heimerl 32, 8,5 %; Götz 115, 30,7 %; Zierl 21, 5,6 %; Kellerer 12, 3,2 %. Briefwahlbezirk 12: Lohde 132, 35,6 %; Droth 48, 12,9 %; Heimerl 28, 7,6 %; Götz 127, 34,2 %; Zierl 14, 3,8 %; Kellerer 22, 5,9 %. Gesamtergebnis: Lohde 3905, 33,3 %; Droth 1567, 13,4 %; Heimerl 974, 8,3 %; Götz 3962, 33,8 %; Zierl 677, 5,8 %; Kellerer 644, 5,5 %. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,0 Prozent (2017: 44,9 Prozent). Die Stichwahl zwischen Christian Götz und Markus Droth findet am Sonntag, 19. März, statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.