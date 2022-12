Erkältungswelle rollt durch die Schulen - Suche nach kreativen Lösungen

Von: Tobias Gehre, Ingrid Zeilinger

Ungewöhnlich viele Erkältungen – aber auch Corona-Infektionen – gibt es derzeit. © DPA

Nach der Corona- kommt die Erkältungswelle. Derzeit fehlen viele Kinder an den Grundschulen wegen Schnupfen, Husten und Fieber. Auch bei den Lehrern spitzt sich die Lage zu.

Fürstenfeldbruck – „Wir wissen, dass derzeit sehr viele Kinder krank sind und nicht in die Schule gehen“, sagt Thomas Frey, Leiter des Brucker Schulamtes. „Und auch viele Lehrer.“ Meist würden schulinterne Lösungen gefunden: Wenn keine mobile Reserve mehr frei ist, werden Klassen zusammengelegt. Und einzelne Klassen müssten auch mal einen Tag daheim bleiben – auch wenn das die Ausnahme sei.

Klasse muss zu Hause bleiben

Aber erst diese Woche musste dieses letzte Mittel wieder an einer Schule im Landkreis ergriffen werden. „Es fehlen fünf Lehrer“, erklärt Frey. „Daher muss eine Klasse zuhause bleiben.“ In diesem Fall versuche man, Unterrichtsmaterial bereitzustellen. Denn frei haben die Kinder dann nicht.

Dabei sind die Lehren aus der Corona-Pandemie von Nutzen. „Die digitale Infrastruktur, die über Corona aufgebaut wurde, funktioniert.“

Mobile Reserve

Dass eine Erkältungswelle durch die Schulen rollt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber Frey betont: „Solche Verhältnisse hatten wir auch vor Corona immer wieder mal.“ Man versuche, das Bestmögliche daraus zu machen. Denn die mobile Reserve – vier bis fünf Lehrer – würde am ersten Wochentag aufgeteilt. Fallen dann weitere Pädagogen aus, müsse man improvisieren.

Ob Corona oder Grippe: Kinder mit Erkältungssymptomen sollen zuhause bleiben, betont Frey. Oft stellen Schulen dann Hausaufgaben oder Arbeitsblätter bereit, damit die Kinder nicht zu viel Stoff verpassen. So können die Kinder zuhause etwas lernen – sofern es der Körper zulässt, betont Frey „Wer krank ist, ist krank.“

Mit über 200 erkrankten Schülern hat es momentan das Gymnasium Olching zu tun. Insgesamt werden dort 950 Mädchen und Buben unterrichtet. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Schulleiter René Horak.

Lernen daheim

Durch die Erfahrungen aus der Corona-Zeit sei man aber gut vorbereitet. Schüler könnten die Lerninhalte zu Hause herunterladen und würden so nicht viel Stoff verpassen. Auch bei den Lehrern verzeichnet das Gymnasium einen erhöhten Krankenstand. Die Lage sei aber noch zu stemmen. Insgesamt würden alle – Schüler wie Lehrer – die Weihnachtsferien herbeisehnen.

An den Gymnasien in Bruck spürt man hingegen noch nichts von einer Erkältungswelle. „Wir hatten vor zwei Monaten schon viel wildere Zeiten“, sagt Walter Zellmeier, Direktor des Viscardi-Gymnasiums. Damals schlug Corona nochmal zu. Nun fehlen nur wenige Schüler und Lehrer – wie auch am Graf-Rasso-Gymnasium, wie Leiterin Doris Hübler berichtet. „Es gibt jahreszeitlich bedingt mehr Erkrankungen, wie vor Corona auch.“

Auch an der Richard-Higgins-Grundschule in Fürstenfeldbruck halten sich die Fehlzahlen im Rahmen. Es gebe immer wieder mal einen Tag, an dem sehr viele Kinder krank sind, berichtet Leiterin Tanja Stock. Auch Lehrer fehlten mitunter viele, da spüre man, dass die Schule personell eng besetzt sei. Dennoch wurde bisher immer eine Lösung gefunden. „Wir sind in den vergangenen zwei Jahren so kreativ geworden“, sagt Stock. Wichtig: „Wir mussten noch keine Klasse schließen.“

