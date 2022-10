Erntebilanz: Landwirte im Wechselbad der Gefühle

Von: Tobias Gehre

Vor der untergehenden Sonne werden auf einem Feld bei Alling die letzten Kartoffeln geerntet. © gehre

Der Großteil der Ernte im Landkreis ist eingefahren. Zu kämpfen hatten die Bauern heuer wieder einmal mit Trockenheit. Aber auch Düngermangel und fehlende Ersatzteile stellten die Landwirte vor Herausforderungen. Das soll nächstes Jahr nicht noch einmal passieren.

Fürstenfeldbruck – Es hat einfach wieder zu wenig geregnet. Von Mai bis einschließlich August verzeichnete die Station des Deutschen Wetterdienstes im Maisacher Ortsteil Galgen 314 Millimeter Niederschlag. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 628 Millimeter – also genau das Doppelte. Und das, was heuer vom Himmel kam, wurde meist geballt von Schauern und Gewittern abgeladen. Vieles davon floss oberflächlich ab – und landete nicht im Boden, wo es dringend gebraucht worden wäre.

Kiesböden

Auf den Feldern des Landkreises blieb das nicht ohne Folgen. Vielen Pflanzen fehlte das Wasser, erklärt Kreisbauern-Obmann Matthias Heitmayr. Das sei vor allem bei späten Früchten wie Mais, Kartoffeln oder auch Soja der Fall. Besonders betroffen seien einige Gebiete im östlichen Landkreis, wo Kiesböden das Wasser nicht gut halten können. Auch das Grünland konnte seinen Durst nicht wirklich stillen. „Die meisten Bauern haben mindestens einen Schnitt verloren“, sagt Heitmayr.

Wirklich schlecht sei die Ernte im Gesamten aber nicht. Das liege daran, dass frühe Früchte wie Wintergetreide noch genügend Feuchtigkeit im Boden vorgefunden hätten.

Die Rahmenbedingungen

Schwankungen in der Witterung sind die Bauern gewöhnt. Entsprechend hält sich die Aufregung bei Heitmayr und seinen Kollegen in Grenzen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebten die Landwirte hingegen aufgrund der ökonomischen Rahmenbedingungen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine habe sich Dünger um bis zu 300 Prozent verteuert. Auch die Kosten für Diesel seien explodiert. Und aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen hätten manche Kollegen auch Probleme bei der Ernte gehabt.

Auf der anderen Seite habe man teils gute Erlöse erzielen können. Um die 30 Euro pro Doppelzentner Weizen habe man im August bekommen. „Davon kann man leben“, so Heitmayr. Insgesamt zerre die schlechte Planbarkeit aber an den Nerven der Landwirte.

Bio-Landwirte

Auch das Thema Inflation spiele für viele Betriebe eine Rolle. Vor allem Bio-Landwirte, deren Produkte in der Regel teurer sind als diejenigen von konventionellen Betrieben, meldeten Absatzprobleme. Die Menschen seien nicht mehr bereit oder in der Lage die Preise zu bezahlen.

Ähnlich sei die Situation bei Hofläden. „Der Umsatz geht zurück“, sagt Heitmayr. Er führt die Lage darauf zurück, dass in Deutschland zu viel bei Lebensmitteln gespart werde. „Das ist sehr schade. Wir brauchen wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel.“

Das Verhalten der Kunden können die Landwirte nicht beeinflussen, wohl aber die Herstellung ihrer Produkte. Um für die nächste Saison gerüstet zu sein, würden sich viele Bauern bereits jetzt vorbereiten – indem sie Dünger und Ersatzteile einlagern.

