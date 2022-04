Besuch im Deutschkurs für Ukrainer: Die Motivation ist groß

Von: Lisa Fischer

Teilen

Lehrerin Guzel Kotenkova unterrichtet mit großem Eifer ihre Schüler. Diese sind hoch motiviert. © Weber

Wie begrüßt man sich und wie frage ich nach dem Namen? Das und mehr lernen ukrainische Geflüchtete in den Deutschkursen der Volkshochschulen. Im Klassenzimmer treffen jung und alt zusammen um gemeinsam die neue Sprache zu lernen.

Fürstenfeldbruck – Im Klassenzimmer in der Gretl-Bauer-Volkshochschule steht Deutschlehrerin Guzel Kotenkova hinter ihrem Pult und wartet geduldig, bis alle Teilnehmer da sind. Einige Ukrainer sitzen schon an ihrem Platz und halten Stift und Block bereit. Zwei weitere betreten den Raum und rufen mit einem kräftigen „R“ ein „Grüß Gott!“ in Richtung ihrer Lehrerin. Guzel Kotenkova und die Kursteilnehmer lachen. Wie man sich auf Bayerisch begrüßt haben die Ukrainer in der ersten Stunde gelernt.

Daran knüpft die Deutschlehrerin mit russischen Wurzeln in der zweiten Sitzung nun an. Insgesamt drei Mal treffen sich die Ukrainer zum Crashkurs, sagt Christian Winklmeier, Geschäftsführer der Fürstenfeldbrucker Volkshochschule (VHS). Sechs Deutschklassen für Ukrainer laufen gerade parallel. „Die Kurse sind aktuell mit drei Tagen angesetzt, um ein Gefühl zu bekommen, ob die Teilnehmer länger bleiben oder bald ihren Wohnort wechseln“, erklärt Winklmeier. Weitere Kurse, die zwischen den Oster- und Pfingstferien stattfinden sollen, seien gerade im Gespräch.

Die Schüler sind hoch motiviert

„Hallo“ und „Guten Tag“ ruft Guzel Kotenkova ihren Schülern zu. Und genauso hallt es im Chor wie ein Echo aus dem Klassenraum zurück. Die ukrainischen Schüler, ob jung oder alt, sitzen freudestrahlend an ihrem Platz. Einige etwas unruhig, wie die achtjährige Hanna, die ihre Aufregung über das Neugelernte nicht verstecken kann.

Guzel Kotenkova spricht mit ihren Schülern darüber, was nach der Begrüßung folgt. „Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen?“, sagt sie und schreibt es in großen Lettern an die Tafel. Eifrig schreiben die Kursteilnehmer die Formeln ab. Der 62-jährige Alexander hakt nach, wann welche Formulierung gebraucht wird. Lehrerin Kotenkova erklärt ihm den Unterschied.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Nun folgt eine Gruppenübung, kündigt Guzel Kotenkova auf Russisch an. Jeder hat einen Partner quer durch den Raum, den er begrüßen soll. „Wo wohnst du?“, wendet sich der 62-jährige Alexander an seine Mitschülerin Sascha, die neben ihrer vierjährigen Tochter sitzt. Hier, in der Volkshochschule, lernen Mutter und Tochter gemeinsam von Grund auf die neue Sprache. „Ich bin aus Olching“, lautet die Antwort von Sascha.

Vorbereitung auf Integrationskurse

Wie rund die Hälfte der Kursteilnehmer ist Sascha mit dem Bus aus Olching zur Brucker VHS gefahren. Zweimal musste sie umsteigen, übersetzt Guzel Kotenkova. Die anderen Schüler wohnen in Unterkünften in Fürstenfeldbruck.

Auf einmal diskutieren sie wild durcheinander. Fragend wenden sie sich an ihre Lehrerin Kotenkova. „Freut mich, Sie kennenzulernen“, antwortet diese, dreht sich um, um den Satz an die Tafel zu schreiben. Wort für Wort übersetzt sie es auf Russisch und spricht den für Anfänger doch etwas schwierigeren Satz vor. „Die Schüler wollten unbedingt wissen, wie man das auf Deutsch sagt. Sie sind so höflich“, sagt Guzel Kotenkova und lacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nach einer weiteren Übungsrunde sind die 90 Minuten Deutsch lernen auch schon vorbei. Heiter und ausgelassen rufen die ukrainischen Schüler „Tschüss“ und „Auf Wiedersehen“ ihrer Lehrerin zu. Das nächste und letzte Mal kommen sie am Freitag in dieser Runde zusammen.

„Die Motivation der neuen Schüler ist hoch, sie machen mit großer Begeisterung mit“, sagt Geschäftsführer Winklmeier. Ziel der Crashkurse, die kurzfristig organisiert wurden, sei, die Ukrainer auf die Integrationskurse vorzubereiten, die bereits zum Programm der Volkshochschule gehören. Finanziert wird der Deutschunterricht von der Bürgerstiftung, der Hans-Kiener-Stiftung und der Sparkassenstiftung Fürstenfeldbruck.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.