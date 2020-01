Betrüger nehmen Seniorin 30 000 Euro ab - etliche Anrufe angeblicher Polizeibeamter

Im Großraum Fürstenfeldbruck ist es am Dienstag und Mittwoch zu mindestens 55 Anrufen von angeblichen Polizeibeamten gekommen. Die echte Polizei warnt vor Betrügern.

Fürstenfeldbruck - Die meisten Angerufenen schöpften Verdacht und beendeten das Gespräch, bevor ihnen ein Schaden entstand, wie die Polizei berichtet. Trotzdem gelang es den Betrügern in einem Fall, eine 82-Jährige zur Übergabe von Münzen und Bargeld im Wert von knapp 30 000 Euro zu überreden.

Es sei damit zu rechnen, dass weitere Anrufe dieser Art getätigt werden, so die Polizei.

Die Betrüger gehen in diesen Fällen wie folgt vor: Es meldet sich ein angeblicher Polizeibeamter am Telefon und erklärt, dass eine Einbrecherbande im Wohnumfeld der angerufenen Person festgenommen wurde. Bei der Festnahme sei eine Liste mit Einbruchsobjekten aufgefunden worden, auf der sich auch die Wohnanschrift des Angerufenen befand. Am Telefon versuchen die Betrüger durch geschickte Gesprächsführung Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu erhalten und die Angst vor einem bevorstehenden Einbruch zu schüren. Ziel ist die Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld.