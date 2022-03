Experten-Runde zum Ukraine-Krieg

Teilen

Experten sprechen über den Ukraine-Krieg (v.l.): Nato-Verbindungsoffizier Detlef Göbbels, Moderator Andreas Lohde und Ex-Staatsminister Reinhold Bocklet. © Privat

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine beschäftigt auch die Schüler im Landkreis.

Fürstenfeldbruck/Germering – Um die Situation und Vorgeschichte begreifbarer zu machen, hatte die Leiterin der Brucker FOS/BOS, Monika Pfahler, mit dem ehemaligen Staatsminister Reinhold Bocklet und Ex-Nato-Verbindungsoffizier Detlev Göbbels zwei Experten eingeladen. Durch Videoschaltung in die Klassenzimmer der Fachoberschulen Bruck und Germering konnten knapp 1200 Schüler den Fachleuten zuhören. Moderiert wurde der Dialog von Lehrer Andreas Lohde, der auch den Kontakt hergestellt hatte.

Gemeinsamer Ursprung

Bocklet gilt als Russlandexperte, hat den Präsidenten Wladimir Putin mehrmals persönlich getroffen und ist als Mitglied des „Petersburger Dialogs“ bis heute in Besitz eines ständigen Visums für Russland. Er erläuterte, dass Russland und die Ukraine durch die Christianisierung um 988 einen gemeinsamen Ursprung haben. Per Referendum im Jahr 1991 sprachen sich 90 Prozent der Ukrainer für eine Unabhängigkeit von Russland und einen eigenen Staat aus. Doch trotz dieses klaren Votums spreche Putin der Ukraine eine eigene kulturelle Identität ab. Bestätigt fühle er sich, da die Ukraine immer wieder zwischen Westorientierung und engen Beziehungen zu Russland schwankte.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

Aus Rücksicht auf Russland wurde auf dem Nato-Gipfel 2008 in Bukarest die Aufnahme der Ukraine in die Nato abgelehnt. Wäre die Entscheidung damals anders gefallen, gäbe es diesen Konflikt nicht, sind sich Bocklet und Stabsoffizier Göbbels einig. Der Oberstleutnant betonte, dass die baltischen Staaten und die Ukraine nicht von der Nato umworben wurden, sondern um die Aufnahme gebeten hatten, um in Zukunft nicht Gefahr zu laufen, abermals von russischen Truppen besetzt zu werden. „Die Menschen wollten die Freiheit und diese wollten sie sich sichern.“

Viele Fragen

Die Schüler stellten viele Fragen über den Chat. Mit Blick in die Zukunft meinten die Referenten, dass Putin sich und sein Land mit jedem Kriegstag weiter isoliert. Die bewusste Fehlinformation, Propaganda und Fake News würden auch im eigenen Land mehr und mehr hinterfragt. Ein militärisches Eingreifen der Nato schließen Bocklet und Göbbels derzeit aus. Putin habe die Schlagkraft und die Motivation der Ukrainer unterschätzt, und Nato und Europa seien so eng zusammengerückt wie lange nicht. „Eine echt gute Veranstaltung“, resümierte Lennart aus der S12 der FOS Germering.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.