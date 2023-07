Übers ganze Stadtgebiet verteilt: Fabelwesen verzaubern bei der Fürstenfeldbrucker Kulturnacht

Von: Andreas Daschner

Schneewittchen mit Handy: Eine moderne Version des Märchens bot das Brucker Brett im Stadtpark. © Peter Weber

Eine laue Sommernacht, Musik wabert durch die Straßen, die Menschen lassen sich treiben: Es war wieder Kulturnacht in Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Musik, Kabarett, Theater, Ausstellungen, Vorführungen: Die Veranstalter hatten auch 2023 wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. 15 verschiedene Orte in der Stadt wurden zur Kulturbühne und lockten die Besucher in Scharen an. Zu Staunen gab es dabei jede Menge.

So bevölkerten zum Beispiel fantastische Fabelwesen mit endlos langen Beinen das Klostergelände. Seltsam anmutende Tierwesen waren dort ebenso unterwegs wie maskierte Fantasiefiguren. Und alle blickten sie aus großer Höhe auf die verblüfften Menschen herab, die beim Schlendern durch das Klosterareal auf die bunte Schar trafen.

Klosterareal in Fantasiewelt verwandelt

Es waren Stelzengeher, die das klösterliche Ambiente in eine irreale Fantasiewelt verwandelt hatten. Mit dabei: Tim Härtlein, Jonas Richter und Alexander Naß, die erstmals bei der Brucker Kulturnacht auftraten. Das Trio gehört zum Schulzirkus des Viscardi-Gymnasiums. „Dort machen wir alle noch andere Vorführungen“, erzählen die drei Schüler. Stelzengehen sei eher ein Nebenprojekt.

Zu ihnen blicken alle auf: Die Stelzengeher (v.l.) Tim Härtlein, Jonas Richter und Alexander Naß vom Schulzirkus des Viscardi-Gymnasiums waren auf dem Klosterareal unterwegs und zogen bewundernde Blicke auf sich. © Peter Weber

Aber eines, das sie auch bei der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen ihrer Schule in wenigen Tagen aufführen werden. Dass sie ihre bunten Kostüme und ihre Kunst, auf den hohen Stelzen zu schreiten, bereits jetzt in der Öffentlichkeit zeigen konnten, machte dem Trio sichtlich Spaß.

Fürstenfeld ist das Zentrum der Aktivitäten

Derart eingestimmt war das Kloster ein guter Ausgangpunkt, um die Brucker Kulturnacht weiter zu erforschen. Denn alleine auf diesem Areal fanden sich gleich sechs weitere Veranstaltungsorte, die für viele Geschmäcker etwas boten. Freunde getragener Klänge kamen zum Beispiel in der Klosterkirche beim Orgel- und Saxofonkonzert auf ihre Kosten, im Energiemuseum konnten sich die Besucher eine Turbine vorführen lassen und im Museum und der Kulturwerkstatt Haus 10 waren Ausstellungen geöffnet.

Von dort aus konnte es etwa weiter in den Stadtpark gehen, den das Brucker Brett‘l zur Bühne machte. Wie würde die Märchenwelt aussehen, wenn es in ihr Soziale Medien gäbe und Schneewittchen eine Spiegel-App befragen könnte? Dieser Frage gingen die kleinen und großen Darsteller der Theatergruppe launig auf den Grund.

Breites Programm: Führungen und Graffiti

Am Leonhardsplatz erfuhren die Besucher bei einer szenischen Stadtführung viel von der Fürstenfeldbrucker Geschichte – unter anderem auch, wo der etwas sperrige Name der Stadt herrührte. Und der Niederbronnerplatz war ein Treffpunkt für die Jugend bei Graffiti und Musik.

Bei Stadtführungen erfuhren die Teilnehmer mehr über Namen und Geschichte von Fürstenfeldbruck. © Peter Weber

Ein Besuchermagnet war auch die Neue Bühne Bruck, wo in der Kulturnacht kräftig improvisiert wurde – beim Improvisationstheater. Zum Auftakt zeigte der Impro-Nachwuchs des Rasso-Theaters sein können, danach trat die Gruppe „In Impro Veritas“ der Neuen Bühne gleich fünfmal hintereinander auf. Davon begeistert waren auch Johanna und Michael aus Emmering, die zum ersten Mal bei der Kulturnacht waren. „Wir sind überrascht, wie vielseitig das Programm hier ist“, sagte Michael.

Begeisterung bei den Gästen: „Wir kommen nächstes Jahr wieder zur Kulturnacht“

Neben der Neuen Bühne besuchten die beiden auch die Stadtführung am Leonhardsplatz, Kabarett in der Aumühle, Konzerte im Alten Rathaus und die Big Band „The Big Banditos“ ehemaliger Viscardi-Schüler im Landratsamt. Für die beiden Emmeringer steht fest: „Wir kommen nächstes Jahr wieder zur Kulturnacht.“

Das gleiche sagten auch Elina und Davis aus Schöneising – auch sie erlebten die Kulturnacht zum ersten Mal. Und auch sie hörten sich die Big Banditos an. „Wir sind hauptsächlich wegen der Musik gekommen“, sagen die beiden. Wie sie die Kulturnacht finden? Davis fasst das Erlebnis in einem Wort zusammen: „Cool.“

