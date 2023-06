Schreiner-Innung beklagt: In 40 Jahren 40 Prozent an Mitarbeitern verloren - Schreinermeister geehrt

Mit der Silbernen Ehrennadel und einer Urkunde der Handwerkskammer für München und Oberbayern ehrte Innungs-Obermeister Andreas Obermaier (r.) den Schreinermeister Johann Aumüller für fast zwei Jahrzehnte als Mitglied im Prüfungsausschuss. TB © Dieter Metzler

Sinkende Umsätze, weniger Fachkräfte und Lehrbetriebe: Bei der Jahresversammlung der Schreiner-Innung brach Obermeister Andreas Obermaier eine Lanze für die Ausbildung.

Landkreis – Der Fachkräftemangel habe seine Ursache nicht allein aufgrund fehlender Azubis, sagte Obermaier. Es bilden auch immer weniger Betriebe aus, weil sie fürchten, dass die Gesellen lukrativere Jobs in der Industrie annehmen oder abwandern. Die Ausbildungsquote liege bayernweit nur noch bei 25 Prozent, Tendenz sinkend.

Mit dem „Tag des Handwerks“ habe die Politik begriffen, dass die Leute fehlen, sagte Obermaier zur von der Staatsregierung eingeführten Aktion. „Leider ist die Gesellschaft aber immer noch der Meinung, ihre Kinder müssen etwas Besseres werden als Handwerker.“ Die Mitarbeiter im Schreiner-Handwerk seien in 40 Jahren um 40 Prozent geschrumpft.

Der Obermeister kritisierte den immer größer werdende Bürokratismus. Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern seien zur Aufzeichnung der Stunden verpflichtet. Die Auftragsvorlaufzeit betrage zwar aktuell 13 Wochen, berichtete Obermaier. Aber es zeichne sich eine sinkende Tendenz ab, was zur Folge habe, dass einige Betriebe ihren Mitarbeitern kündigen.

Für die zweitägige Veranstaltung „Zukunftsforum Schreiner“ am 14./15. Juli im Veranstaltungsforum, zu der sich die Schreiner aus ganz Bayern treffen, hofft Obermaier auf die Teilnahme von den Brucker Schreinern. Ehrenobermeister Harald Volkwein monierte, dass der Verband die Senioren ausschließe. Obermaier versprach, sich einzusetzen. Ebenso appellierte der Obermeister an seine Innungsmitglieder, sich für eine Teilnahme an der regionalen Interior-Messe im März 2024 zu melden. „Wir, die Schreiner, sind eine der Säulen dieser Messe.“

Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer berichtete, dass die Betriebe in den ersten drei Monaten des Jahres Umsatzeinbußen hinnehmen mussten. Ursache seien die hohen Material- und Energiekosten sowie eine Nachfrageschwäche, vor allem im Bausektor. Die Investitionstätigkeit sei hoch und gegenüber dem Vorjahr relativ stabil. Die hohen Preise brachten zwar rund sieben Prozent mehr Umsatz, aber bereinigt ergebe sich ein Minus von drei Prozent. „Das heißt, das Handwerk hat großen Umsatz gemacht, aber am Ende ist weniger übrig geblieben.“

Bei der Ausbildung hinke der Landkreis mit zwölf Vertragsabschlüssen dem Bayerntrend noch etwas hinterher. „Bei uns kommen in der Regel erst im Juli, August die Verträge rein“, meinte Höfelsauer. Dabei unternehme das Handwerk viel, um Azubis zu generieren. Beim ersten Tag des „Handwerks“ berichtete Höfelsauer zwar noch von Startschwierigkeiten. Der nächste Aktionstag mit den Gymnasien folgt aber schon am 13. Juli. Auch die übrigen Angebote wie die Vocatium-Messe und der Berufsinfomarkt seien keine Auslaufmodelle, sondern – wie die Besucherzahlen klar belegen – noch zeitgemäß.

