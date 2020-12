Fahrlehrer im Corona-Alltag: „Ich gehe wöchentlich zum Testen“

Abstand halten, regelmäßiges Lüften, Kontakte reduzieren: So lauten die Empfehlungen während der Corona-Pandemie. Wie sieht das jedoch bei den Fahrschulen aus?

Fürstenfeldbruck – Die Kontaktpersonen im Fahrunterricht wechseln alle 45 oder 90 Minuten, der Abstand im Auto ist nur begrenzt möglich. Das Tagblatt hat bei Fahrlehrer Axel Lämmle nachgefragt.

Herr Lämmle, wie sieht das Hygienekonzept in Ihrer Fahrschule für den Theorieunterricht aus?

Wir haben ein sehr striktes Hygienekonzept. Dies beinhaltet unter anderem die Einhaltung der Abstände, mit deutlicher Reduzierung der maximalen Teilnehmerzahl auf neun Personen pro Unterrichtsstunde. Außerdem die Desinfektion der Hände bei Betreten und aller Kontaktflächen inklusive der Stühle und Tische, separate Eingänge für Büro und Unterricht sowie strenge Maskenpflicht. Wir lüften mit Durchzug alle 30 Minuten und nutzen einen Luftreiniger, der 99,975 Prozent aller Verunreinigungen ausfiltert.

Besteht die Möglichkeit für Onlineunterricht?

Onlineunterrichte in der Fahrschule sind in Bayern nicht zugelassen. Wegen der geringeren Zahl an Schülern pro Unterrichtseinheit verlängert sich leider grundsätzlich die theoretische Ausbildungsdauer.

Und wie verhält es sich in der Praxis, im Auto?

Dort ist unter anderem nach wie vor die Handdesinfektion vor dem Einsteigen Pflicht. Nach jedem Schüler erfolgt eine vollständige Desinfektion aller Kontaktflächen. Im Fahrzeug gilt Maskenpflicht und es darf nur ein Fahrschüler im Auto sein. Ein Fenster ist immer geöffnet. Alle Schulungsautos sind zudem mit einem Luftreiniger ausgestattet.

Haben Sie bestimmte Investitionen wegen Corona getätigt?

Wir haben mehrere tausend Euro für die Luftreiniger im Schulungsraum und den Autos aufgewendet, sowie mehrere hundert Euro für Desinfektionsmittel.

Wie läuft es bei einer Fahrprüfung ab? Mit dem Prüfer sind es ja drei Personen im Fahrzeug. Arbeiten Sie nur mit einem bestimmten Prüfer zusammen, um die Kontakte einzuschränken?

Der Prüfer wird uns vom TÜV zugeteilt, darauf haben wir keinen Einfluss. Durch Maskenpflicht, Luftreiniger sowie dem Öffnen eines Fensters versuchen wir, das Risiko zu minimieren.

Wie geht es Ihnen nach einem Arbeitstag mit Mund-Nasen-Schutz? Gibt es ein beliebtes Modell?

Wir haben für die Fahrlehrer als Fahrschule ein Modell in ausreichender Stückzahl angeschafft, mit dem wir sehr gut zurechtkommen. Für Fahrschüler, die ihre Maske vergessen, haben wir immer welche auf Vorrat dabei. Schüler wie Mitarbeiter haben sich inzwischen an die Maske gewöhnt und es gibt damit keinerlei Probleme.

Haben Sie Angst, sich zu infizieren?

Angst ist das falsche Wort, aber ich befürchte schon eine Infektion, das will ja wirklich niemand bekommen. Ich selbst gehe aufgrund meiner hohen Kontaktzahlen freiwillig wöchentlich zum Testen.

Verspüren Sie einen Rückgang an Schülern seit Beginn der Pandemie?

Der zweimonatige, totale Shutdown im Frühjahr hat zu erheblichen Umsatzausfällen geführt, die durch die Soforthilfe nicht im Ansatz ausgeglichen wurden. Seit dem Ende des ersten Lockdowns ist die Arbeit erheblich mehr geworden und wir fahren absolut an der Kapazitätsgrenze.

Was können Sie zusammenfassend über den Fahrschulunterricht in Corona-Zeiten sagen?

Das Erstaunliche ist, dass eigentlich alle Fahrschüler sehr entspannt sind und alle Maßnahmen voll mittragen. Meine Erfahrung ist, dass die jungen Menschen wirklich sehr verantwortungsbewusst sind und handeln. Die Masken verlangen eine klarere und eindeutigere Kommunikation, weil die Mimik leider komplett verschwindet, das fehlt mir eigentlich am meisten.

