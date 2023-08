Neben- und übereinander: 180 neue Fahrrad-Stellplätze am Bahnhof Fürstenfeldbruck

Von: Lisa Fischer

Übereinander, statt nur nebeneinander: Solche Doppelstock-Fahrradstellplätze soll es auch in Bruck geben. (Symbolfoto) © Imago Images

Rund 180 Fahrradstellplätze mehr sollen am Bahnhof Fürstenfeldbruck entstehen – und das nicht nur wie gewohnt nebeneinander.

Fürstenfeldbruck – 128 überdachte Stellplätze sind in Doppelstock-Bauweise geplant – auf der Fläche unterhalb der Treppe auf dem Parkplatz an der Oskar-von-Miller-Straße.

Für 48 weitere will die Stadt in einer sogenannten Sammelschließanlage Platz schaffen, neben dem Gleis 1, westlich des Gebäudes, in dem sich das Bistro befindet. Auch hier sind die Fahrrad-Stellplätze übereinander vorgesehen – und sie werden gebührenpflichtig sein.

Beim Doppelstock-Stellplatz kann ein Fahrrad an der Halterung am Boden angeschlossen, ein weiteres findet darüber Platz, meist in einer Art Schienensystem, das heruntergeklappt werden kann.

Wie Claudia Gessner, Radverkehrsbeauftragte der Stadt, im Verkehrsausschuss mitteilte, werden die neuen Abstellplätze beleuchtet sein. „Wer sein Fahrrad in der Sammelschließanlage absperren möchte, muss das im Voraus über eine App buchen“, erklärte Gessner. Hierfür können die Nutzer monatlich oder jährlich eine Gebühr zahlen.

Nach der ersten Ausschreibung hatte sich keine Firma gemeldet, die das Projekt übernehmen wollte. Deshalb startete die Stadtverwaltung eine zweite Runde, deren Ergebnis bald vorliegen soll. Das Projekt läuft im Rahmen der Bike-and-Ride-Offensive der Stadt. Die Baumaßnahmen sollen laut Stadt noch in diesem Jahr starten. Die Kosten, inklusive Tiefbauarbeiten und Schließanlagen, belaufen sich nach aktuellen Berechnungen auf rund 379 000 Euro und sind bereits im Haushalt inbegriffen.

