Sein Nachname ist Fasching - „am Faschingsdienstag glaubt dir das keiner“

Fasching ist gerade überall, ob in der Bäckerei oder beim Umzug auf den Straßen. Bei einigen Bürgern heißt es jedoch das ganze Jahr „Fasching“. (Symbolbild)

Eigentlich keine Probleme mit dem Nachnamen

Von Peter Loder schließen

Einige Bürger im Landkreis Fürstenfeldbruck heißen mit Nachnamen Fasching. Zur närrischen Zeit reserviert einer von ihnen lieber keinen Tisch. Ein Interview.

Fürstenfeldbruck – Eigentlich müsste für Bernd Fasching (53) am Faschingsdienstag Schluss mit lustig sein. Doch ähnlich wie sein Namensvetter, der Mammendorfer Kulturreferent Anton Fasching, der als Haus- und Hoffotograf der Olchinger Faschingsgilde sogar ganz offiziell die närrische Zeit begleitet, hat der hauptberuflich im Fliegerhorst beschäftigte Brucker Taxifahrer auch in diesen Tagen mit seinem Nachnamen keine Probleme.

+ Bernd Fasching bestellt in den närrischen Tagen besser keinen Tisch im Lokal. © tb

Herr Fasching, was passiert, wenn Sie heute oder morgen einen Telefonanruf tätigen?

Wenn ich angerufen werde, relativ wenig, weil die Leute, die etwas von mir wollen, ja wissen, wer dran geht. Allerdings werde ich mich nach bisher gemachten Erfahrungen in diesen Tagen davor hüten, einen Tisch für einen Restaurantbesuch auf meinen Namen zu reservieren. Am Faschingsdienstag glaubt dir das keiner.

Hatten Sie in Ihrem bisherigen Leben manchmal unter dem Namen zu leiden?

In meiner Schulzeit wurde ich tatsächlich manchmal gehänselt. Ich erinnere mich, dass dies vor allem in den 1. bis 4. Klassen passiert ist. Ansonsten gab es keine krassen Nachteile. Mein verstorbener Vater allerdings hatte es da schon schwerer. Er war Gastwirt und hieß Kaspar. Da kamen schon manchmal Sprüche wie der Faschingskasperl oder so.

Hatten Sie auch einen Spitznamen in dieser Richtung?

Eigentlich nur auf dem Fußballplatz, wenn ich mit den Freizeitkickern vom FC Powerful und den Fraggles unterwegs bin. Wenn dort einer El Carnevale ruft, weiß ich, wer gemeint ist.

Wird in der Familie über den Namen gesprochen?

Für meine Frau – ihr Mädchenname ist übrigens König – und mich war ein Namensänderung schon bei der Heirat kein Thema. Wir haben das nicht einmal ansatzweise angesprochen. Auch von unseren drei Kindern habe ich zu diesem Thema nie etwas Nachteiliges gehört.

Wie viele Faschings leben aktuell im Landkreis?

Aus unserer Familie sind es jetzt 13 Personen, ein Neffe arbeitet sogar im Standesamt. Wir haben unsere Wurzeln in Mammendorf, sind aber mit dem dortigen Kulturreferenten weder verwandt noch verschwägert.

Die wichtigste Frage zum Schluss: Gehen Sie auf Faschingsbälle?

Freilich, das ist Ehrensache! Wir haben mit den Freizeitfußballern sogar schon eigene Wagen bei den Faschingsumzügen gestaltet. Und ein Besuch beim legendären Sportlerball in Emmering ist immer Pflicht. Im Tagblatt hatte ich es sogar mal mit einem Bild auf die Titelseite geschafft, als ich mich als „leichtes Mädchen“ verkleidet hatte. Das Gespräch führte Peter Loder