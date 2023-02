Frau im Polizei-Kostüm mit Waffe unterwegs- sie wurde bereits per Haftbefehl gesucht

Von: Tobias Gehre

Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Menschen in Kostümen gehörten in den vergangenen Tagen fest zum Straßenbild. Die Verkleidung einer 31-Jährigen rief am Montag in Fürstenfeldbruck allerdings die Polizei auf den Plan.

Fürstenfeldbruck - Die Frau kam als Besucherin in eine soziale Einrichtung am Rudolf-Diesel-Ring – verkleidet als Polizistin. Sorgen machten sich die Beschäftigten allerdings wegen der Pistole, die Teil des Kostüms war. Die Mitarbeiter riefen die echte Polizei.

Die Beamten rückten an und überprüften ihre vermeintliche Kollegin. Die war nicht nur keine Polizistin, sondern wurde auch noch per Haftbefehl gesucht. Die Waffe, die die Frau trug, entpuppte sich als Schreckschussrevolver, für den die 31-Jährige allerdings keine Erlaubnis hatte. Daher erwartet sie nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

