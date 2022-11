Offizielles Prinzenpaar: Faschingsfreunde starten in närrische Zeit

Von: Hans Kürzl

Offizielles Prinzenpaar 2022/23: Celine I. und Stefan II. mit der Gruppe „Elements of Dance“. © Kürzl

Mit Beginn der staaden Zeit starten die Faschingsfreunde in die närrische Saison: Celine I. und Stefan II. sind bei einem Galaball als offizielles Prinzenpaar für Fürstenfeldbruck präsentiert worden. Das Motto für den Fasching 2022/23 heißt „Viva los Muertos“.

Fürstenfeldbruck – „Viva los Muertos“ – den altmexikanischen Brauch, dass der Tag der Toten keine Trauerveranstaltung ist, sondern ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Verstorbenen, haben sich die Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck zum Motto für die Saison erkoren.

Auch im richtigen Leben ein Paar

Das Prinzenpaar ist auch im richtigen Leben ein Paar. Celine Jahr tanzt bei den Faschingsfreunden seit 2007 – und spätestens mit dem Eintritt in die Erwachsenengarde kam der Wunsch: „Ich möchte einmal Prinzessin sein.“ Dass sich der nun erfüllt habe, sei ein Traum. Wegen der langen Bühnenerfahrung der 23-jährigen Bruckerin, die in der Stadt als Erzieherin arbeitet, hielt sich auch deren Aufregung darüber in Grenzen, ganz vorne im Scheinwerferlicht zu stehen.

Ein Neuling ist auch ihr Prinz Stefan Bader nicht. Aber weil er erst vier Jahre im Geschäft ist, ist das mit der Aufregung für ihn schon noch ein anderes Ding. „Auftreten, mit dieser Truppe, ist immer spannend“, sagt der 26 Jahre alte Softwareentwickler aus Puchheim. Doch ganz vorne stehen, das sei eine andere Dimension. „Ich bin aufgeregt“, gestand Bader, kaum dass er vor Publikum die ersten richtig offiziellen Schritte als Prinz gemacht hatte. Spätestens nach der Übergabe der Insignien durch Angelina I. und Thomas II., die coronabedingt drei Jahre die Regentschaft über den Fasching inne hatten, war jedoch jede Aufregung verflogen.

Dann waren die Showtanzgruppen dran. Weil sie seit einiger Zeit auch auf Akrobatik setzen, hilft es den Erwachsenen von „Elements of Dance“, dass neben den 14 Frauen neun Männer vertreten sind. Dadurch sind Hebungen und Würfe möglich.

Eine gute Choreografie der Trainerin Tanja Kuschil, gepaart mit der Freude, wieder auftreten zu dürfen, ließ den Funken sofort ins Publikum überspringen. Immer wieder gab es Szenenapplaus für die Darbietung.

Nachwuchstruppe

Genauso schaffte das die von Alexandra Pointner trainierte und von Sabine Hammer betreute Nachwuchstruppe „Children of Dance“. Die Begeisterung und die Fröhlichkeit der jungen Tänzer wirkte ansteckend. Die dann noch nach Mitternacht auftretenden „Boyz“ machten das gut geschnürte Showpaket der Faschingsfreunde komplett.

Trotzdem hatte Präsident Karlheinz Graff Sorgen. Denn er hatte Ende September, also mitten in der Planung für den Galaball, erfahren, dass mangels Gastronomiepersonal nur Selbstbedienung möglich sei. Das Catering empfand er eher als Notlösung. „Leberkäs und Galaball, das passt für mich nicht so zusammen.“ Hinzu kam, dass die Saalmiete um zehn Prozent erhöht worden war. „Wir haben zum Glück alle 435 Karten verkauft“, sagte Graff. So komme man mit einer schwarzen Null davon.

Enttäuscht zeigte er sich darüber, dass weder Oberbürger Erich Raff, der im Programmheft auf die 40. Saison der Faschingsfreunde hingewiesen hatte, noch einer seiner Stellvertreter erschienen war. „Wir haben jeden persönlich eingeladen“, so Graff auf Nachfrage. Den Part der Übergabe der Rathausschlüssel hatte daher Stadtratsmitglied Georg Stockinger übernommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.