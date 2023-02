Fastenzeit neu gedacht: „Es geht nicht nur um Verzicht“ - Kirchen geben Impulse

Von: Ingrid Zeilinger

Beim Fasten steht das strenge Verzichten auf Süßigkeiten und Co. gar nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es um Besinnung.(Symbolbild) © Niehoff/IMAGO

Am heutigen Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Die Kirchen bieten in den 40 Tagen bis Ostern Impulse, die Zeit zu nutzen. Doch ist Fasten eigentlich noch zeitgemäß?

Fürstenfeldbruck – Fastenzeit. Verzicht. Keine Süßigkeiten, kein Alkohol, kein Fernsehen – oder nur Nachrichten. Es beginnt mit dem Aschenkreuz an der Stirn und endet mit der Auferstehungsbotschaft am Ostersonntag. Dieses Prozedere gehört zu vielen Kindheitserinnerungen. Doch der Trend wandelt sich. Gesunde, vegetarische bis vegane Ernährung sind inzwischen en vogue. Handy, Tablet und Co. haben den Fernseher oft abgelöst. „Wir müssen den Inhalt des Fastens in die Neuzeit transformieren“, sagt Otto Gäng, Leiter des katholischen Pfarrverbandes Fürstenfeld. „Es geht nicht nur um Verzicht.“

Die Fastenzeit bereitet eigentlich auf ein großes Fest vor, erklärt Matthias Biber, Pfarrer der evangelischen Gnadenkirche. Nicht nur vor Ostern, auch der Advent gilt in der Liturgie als Fastenzeit – was vielen gar nicht so bewusst ist. Ein weiterer Beleg dafür, dass Verzicht Körper und Geist guttun mag, aber nicht alleine das Fasten ausmacht. „Man sollte sein Leben überdenken, das suchen, was einen resilient macht“, erklärt Biber. „Was tut mir gut, was kostet mich Kraft?“

Die evangelische Kirche bietet unter dem Motto „Sieben Wochen ohne“ einen Fastenkalender an. Für jeden Tag gibt es einen Impuls, jede Woche steht unter einem Blickwinkel. „Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“ lautet das Thema heuer. Ein Thema, das viele ansprechen könnte, glaubt der Pfarrer. „Die Menschen suchen nach etwas, das ihnen Halt gibt. Gerade in der jetzigen Zeit.“ Vor allem für die Jüngeren sei die Zeit beängstigend.

Aber auch Senioren suchen nach Impulsen für ihr Leben, weiß Altenheim-Seelsorgerin Marianne Habersetzer. Sei es das Aschenkreuz, für das die alten Palmzweige verbrannt werden, oder Spiritualität im Gottesdienst. „Die Resonanz ist schon da.“ Daher befasse man sich mit der richtigen Einstellung zum Leben, Zueinander und dem Fasten gemäß der Bibel. „Sie können stolz sein, was sie im Leben geleistet haben.“

Auch Pfarrer Gäng kommt es auf den spirituellen Inhalt an. Bewusster Konsum sei in der heutigen Zeit fast üblich. „Aber die 40 Tage sind Weg zu sich selbst, eine Zeit, das eigene Leben zu hinterfragen.“ Man könne überlegen, was aus den Vorsätzen zu Jahresbeginn geworden ist. Einen Punkt herausgreifen und daran arbeiten, reiche auf dem Weg, zu sich selbst zu finden. „Wenn man bei sich ist, kommen Gelassenheit und Ruhe zurück.“ Gäng selbst schließt sich auch mit einer Priestergruppe zusammen, um gemeinsam diesen Weg hin zum Osterfest zu gehen.

Doch wie setzt man die guten Vorsätze um? Anregungen, die Fastenzeit sinnvoll zu nutzen, gibt es viele. Etwa den evangelischen Fastenkalender. Man könne sich jeden Tag Zeit dafür nehmen, etwa morgens den Fastenkalender anschauen, rät Matthias Biber. Auch er nimmt das Tagesthema immer mit in seinen Tag und möchte es mit den Menschen teilen, denen er begegnet.

Der Pfarrverband bietet den Fürstenfelder Weg, der mit einem Bußgottesdienst am Aschermittwoch beginnt und mit einem Versöhnungsgottesdienst am Vorabend des Palmsonntag endet. Jeden Mittwoch wird um 20 Uhr eine Meditation in der Klosterkirche angeboten, berichtet Otto Gäng. „So spät, damit auch die Berufstätigen teilnehmen können.“ Auch eine Möglichkeit, in der Ruhe zur inneren Ruhe zu finden.

