Feiern und Märkte am dritten Adventswochenende

Von: Kathrin Böhmer, Lisa Fischer, Helga Zagermann

Egal, ob für den Christbaum, für die Fensterbank oder die Krippe: Am Stand von Christa Bühlmair werden die Besucher des Olchinger Christkindlmarkts fündig. © Weber

Noch 15 Tage bis Weihnachten. Bis dahin gibt es in vielen Städten und Gemeinden des Landkreises zahlreiche Adventsveranstaltungen.

Landkreis – Das sind die Konzerte, Christkindlmärkte und Weihnachtsbasare, die am kommenden Wochenende im Landkreis stattfinden:

Althegnenberg

„Vorweihnachtszeit in aller Welt“ ist das Motto beim Adventskonzert des Musikvereins Althegnenberg am Sonntag, ab 16 Uhr in der Pfarrkirche. Das Große Orchester und das Jugendorchester bringen Stücke aus England, Amerika, Südamerika, Polen und anderen Ländern zu Gehör. Der Eintritt ist frei.

Emmering

Am Bürgerhausvorplatz in Emmering läuft von Freitag bis Sonntag die Emmeringer Weihnacht. Am Freitag ist von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Die Besucher können sich im Kerzenziehen versuchen und am Lagerfeuer Stockbrot grillen. Höhepunkte auf der Bühne werden die Lichter-Shows des Kinder-Mitmach-Zirkus’ sein: am Freitag ab 21 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 15.45 Uhr.

Fürstenfeldbruck

Der Christkindlmarkt am Viehmarktplatz hat am Freitag und am Wochenende von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen die Old-School-Bigband am Freitagabend (17.30 Uhr), am Samstag das Münchner Kasperltheater im Kinderzelt (14 und 15 Uhr) und Musik von den Gilchinger Alphornbläsern (16.30 Uhr). Am Sonntag, 11. Dezember, wird im Kinderzelt von 15 bis 18 Uhr für Weihnachten gebastelt. Am Abend gibt es Musik mit der Blasmusik Schöngeising.

Das Feldbahnmuseum öffnet seine Türen am Sonntag, 11. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Es gibt unter anderem Modelleisenbahnvorführungen sowie einen Eisenbahn-Flohmarkt.

Am Samstag präsentieren die Sänger und Musiker des Bach-Chors unter der Leitung von Gerd Guglhör im Stadtsaal die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Los geht es um 19 Uhr.

Hoher Besuch auf dem Bauernmarkt am Samstag (7.30 Uhr bis 12 Uhr) : Der Nikolaus wird sich unter die Besucher mischen und Süßigkeiten, Äpfel und Nüsse verteilen.

Geltendorf

Weihnachtliche Klänge auch am Samstag in Geltendorf: Das Adventskonzert ab 18 Uhr in St. Stephan gestalten der Kinderchor der örtlichen Musikschule und eine Bläsergruppe des Blasorchesters Geltendorf.

Germering

Der Christkindlmarkt vor der Stadthalle hat am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Am heutigen Freitag um 19 Uhr heizt die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen am Lagerfeuer ein und die Brucker Perchten und Rauhnachtsgsindl kommen vorbei. Das Kasperltheater bietet am Samstag zwei Vorstellungen (15 und 16 Uhr). Um 18 Uhr, tritt der Konzertchor auf. Die Jagdhornbläser spielen am Sonntag um 18 Uhr auf. Der Nikolaus kommt täglich um 17.30 Uhr vorbei.

Die Weihnachtsfeier des VdK Germering beginnt am Samstag um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Saal der Don-Bosco-Kirche. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Am Sonntag findet nach dem Gottesdienst ab 11 Uhr in den Gemeinderäumen der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ein Adventsbasar statt. Bis 15 Uhr kann man Socken, hausgemachte Marmeladen, Plätzchen und adventliche Kleinigkeiten erwerben. Für das leibliche Wohl gibt es unter anderem Punsch, Waffeln und salziges Gebäck.

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingt am Sonntag ab 17 Uhr in St. Johannes Bosco. Die Chorgemeinschaft und das Orchester Musica Sacra präsentieren die Teile 1, 2 und 6.

Grafrath

Viele Zuhörer wird auch das 54. Adventssingen in St. Rasso in Grafrath am Sonntag, 16 Uhr, anlocken. Beteiligte sind die Singgemeinschaft Grafrath und ihr Kinderchor, die Sängerinnen von Cantiamo, der Chor Choriosum, die Gruppe Flautamente, die Grafrather Geigenmusi und Bläser des Musikvereins Grafrath-Kottgeisering.

Gröbenzell

Die Gröbenhüter zeigen Interessierten in einem Schnitz-Seminar wie eine Krippenfigur entsteht. Der Kurs beginnt am Sonntag, um 11 Uhr im Heimat- und Torfmuseum, Rathausstraße 3. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Günzlhofen

In Günzlhofen lädt die Liedertafel zum Adventssingen am Samstag, 18 Uhr, in St. Margareta ein. Im Anschluss trifft man sich im Pfarrhof am Lagerfeuer bei Würstl und Glühwein (bei schlechtem Wetter im Pfarrheim). Der Eintritt ist frei.

Kaltenberg

In Kaltenberg am Weihnachtsmarkt ist jetzt erst Halbzeit. Noch am dritten und auch am vierten Adventswochenende ist geöffnet. Freitags (Erwachsene 7,50 Euro, Jugendliche ab 13 und bis 15 Jahre vier Euro, Kinder frei) von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11.30 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 20 Uhr. Am Wochenende zahlen Erwachsene an beiden Tagen zehn Euro, Jugendliche fünf Euro.

Maisach

Rund um das Rathaus in Maisach läuft ein Adventsmarkt am Samstag und Sonntag. Das Hüttendorf ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Die Innenbereiche in Gemeindezentrum und Schule können am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr besucht werden.

Im Rathausgarten können die Besucher eine Krippe und lebende Schafe bestaunen. Während es an den Standln draußen Essen und Trinken gibt, werden drinnen im Gemeindezentrum Gebrauchs- und Dekorationsartikel verkauft, zudem ist eine Krippenausstellung zu bewundern. Zum Programm gehört zudem am Sonntag, 18 Uhr, das Adventssingen in der Kirche in Gernlinden.

Mammendorf

In Mammendorf taucht am Samstag der Neptun aus dem Badesee auf. Bei dieser besonderen Adventsveranstaltung der Wasserwacht werden vom Meergott, einem verkleideten Taucher, rund 350 Geschenktüten ab 17.30 Uhr an Kinder verteilt. Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürstel gibt es ab 17 Uhr.

Olching

In Olching kann man sich wieder an allen Adventswochenenden dem Budenzauber auf dem Nöscherplatz hingeben. Freitags ist von 17 bis 20.30 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 14 bis 20.30 Uhr. Neben einem vielfältigen Musikprogramm wird es in der „Offenen Hütte“ an jedem Wochenende wechselnde Angebote geben. An diesem Samstag kann man hier weihnachtliche Motorsägenkunst von Daniel Sulzberger bewundern. Der Nikolaus schaut von 16 bis 18 Uhr vorbei. Traditionell kommen am Abend des 4. Advents die Amper-Perchten nach Olching. Mit Fackeln und in Nebel getaucht werden sie mit ihren Holzmasken auftauchen. Der Christkindlmarkt lockt zudem mit Kunsthandwerk, Getränken und Speisen sowie hausgemachten Weihnachtsleckereien.

Die letzte Ausstellung der Schnitz- und Krippenfreunde hat am Samstag von 14 bis 18 Uhr im KOM geöffnet, Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Puchheim-Ort

Einen kleinen Christkindlmarkt gibt es in Puchheim-Ort am Kreuthof. Am Freitag, 9. Dezember, geht es um 16 Uhr los. Am Wochenende, 10. und 11. Dezember, wird ab 12 Uhr gefeiert. Neben kulinarischen Schmankerln wartet Kunsthandwerk auf die Besucher.

St. Ottilien

Alpenländische Lieder und besinnliche Texte sind am Sonntag bei der adventlichen Stund’ ab 15.30 Uhr in der Klosterkirche St. Ottilien zu hören. Die mitwirkenden Volksmusikgruppen sind: die Weikertshofer Bläser, die Oberstadtler Sängerinnen, die Guichinger Sänger und die Familienmusik Schulz. Der Eintritt ist frei.

Türkenfeld

Die Bergweihnacht in Türkenfeld geht in ihr zweites von drei Markt-Wochenenden. Geöffnet ist am Samstag von 12 bis 23.30 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 19.30 Uhr. Ein Höhepunkt wird sein, wenn am Sonntag um 14 Uhr das Christkind mit einem Heißluftballon gen Himmel schwebt (nur bei gutem Wetter). Der Eintritt zum Gelände am Steingassenberg kostet sechs Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei.

Das Adventssingen der Chöre – die Chorgemeinschaft MGV, the Voices und der Kirchenchor Mariä Himmelfahrt – findet am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, in der Kirche statt. lif/gar/zag

