Kulturen verbinden – mit Musik und kulinarischen Delikatessen

Beim Fest der Kulturen in Bruck war das musikalische Programm gespickt mit Tanz- und Musikeinlagen aus aller Welt. © PETER WEBER

Nach fünf Jahren Pause fand heuer wieder das Fest der Kulturen Fürstenfeldbruck statt. Vor der Pfarrei St. Bernhard erwartete die Gäste neben kulinarischen Köstlichkeiten aus Ländern rund um den Globus – von der Türkei bis Marokko, über Ecuador, Palästina und Togo – ein buntes Rahmenprogramm.

Fürstenfeldbruck – Afghanische Spezialitäten gab es am Stand von Familie Aklhlaqi. Zwei Tage haben sie dafür gekocht, erzählt der 15-jährige Zaman. Die Familie war bei einem ähnlichen Kulturfest in Gröbenzell zu Gast. Es habe ihnen so sehr gefallen, dass sie sich beteiligen wollten. Heuer stellten sie die Gerichte ihrer Nationalküche zum ersten Mal in Bruck vor.

Neben Schmankerln aus aller Welt erwartete die Besucher auch ein musikalisches Programm mit internationalen Musik- und Tanzeinlagen. Darunter afrikanische Trommler, lateinamerikanische Tänze und der bayerische Liedermacher Roland Hefter. Für die Kinder gab es auch ein vielfältiges Programm. Neben Ständen, an denen gebastelt und gemalt werden konnte, wurden Geschichten vorgelesen. Auch die riesigen Mensch-Ärger-dich-nicht- und Vier-gewinnt-Spiele kamen bei den Kindern gut an. Wer mochte, konnte sich beim Kinderschminken verwandeln lassen. Zuckerwatte und Eiscreme rundeten das Fest für die Kleinen ab.

Afghanische Spezialitäten gab es am Stand von Alireza, der zwischendurch tierische Unterstützung erhalten hatte. © Peter Weber

„Wir wollen die Stadtgemeinschaft pflegen. So ein Fest bietet die Möglichkeit, manche Hemmschwellen abzubauen – Essen, Trinken und Musik helfen da“, erklärte Stadtrat und Integrationsbeauftragter Willi Dräxler. Es sei wichtig, gut miteinander auszukommen. „Miteinand’ das ist das bayerische Wort für Community“, so Dräxler.

Auch für Kerstin Jäger war es „schön zu sehen, wie bunt Fürstenfeldbruck ist und wie toll alle miteinander feiern.“ Die 51-Jährige ist Geschäftsführerin des Brucker Forums, das das Fest der Kulturen ausrichtet.

Das Fest fand heuer zum ersten Mal rund um die Pfarrei St. Bernhard statt. Bisher feierte man in der Heimstättenstraße. Wegen der vielen Auflagen sei man umgezogen, erzählt Kerstin Jäger. Daher ist sie der Pfarrei dankbar dafür, dass sie die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Zudem erhielt das Brucker Forum finanzielle Unterstützung von der Stadt, der Erzdiözese München und der Agenda 21 Fürstenfeldbruck. „Sonst wäre es nicht möglich gewesen, das Fest so stattfinden zu lassen.“

Neben Musik und Kulinarik ging es auch um ernste Themen. Amnesty International Fürstenfeldbruck stellte seine Menschenrechtsarbeit vor, sammelte Spenden und machte auf die Situation im Iran aufmerksam.

Auch die Caritas stellte sich auf dem Fest vor. Sie berät unter anderem Flüchtlinge und Migranten. Dazu hat sie sich mit anderen sozialen Trägern und Beratungsstellen vernetzt und koordiniert die Hilfe für Asylsuchende und Migranten. Patrick Tietz

