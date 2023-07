Feuerwache mit Tag der offenen Tür eingeweiht

Von: Dieter Metzler

Beim Tag der offenen Tür gab es auch eine Rettungsvorführung mit der Drehleiter. Von oben ist zu sehen, wie groß der Andrang der Zuschauer war. © Peter Weber

Die Feuerwache II in Fürstenfeldbruck ist eingeweiht. Nach dem Festakt konnten sich die Bürger beim Tag der offenen Tür das 7,2 Millionen Euro teure Gebäude ansehen.

Fürstenfeldbruck - „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Brucks OB Christian Götz (BBV) in seinem Grußwort. Aufgrund der Ausdehnung der Stadt sei diese Wache dringend nötig, weil östliche Stadtgebiete in der vorgeschriebenen Hilfsfrist von der Feuerwache I nicht zu erreichen seien. Götz’ Fazit: „Wir haben nun eine hochmoderne Feuerwache, die in einem energiesparenden Standard errichtet wurde. Die Wohnungen machen das wichtige Ehrenamt noch ein wenig attraktiver.“

Gar als „historischen Tag“ bezeichnete Feuerwehrreferent Andreas Lohde (CSU) die Einweihung: „So etwas werden wir in Bruck nicht mehr erleben.“ Trotz der Förderung durch den Freistaat stelle diese Pflichtaufgabe eine finanzielle Herausforderung für die Kommune dar. Bei allem Engagement im Ehrenamt gehe es aber nicht ohne hauptamtliche Kräfte, so Lohde. Mann müsse sich für die Zukunft Gedanken über einen zusätzlichen hauptamtlichen Gerätewart machen.

Rund 1500 Bürger besuchten die Feuerwache am Samstagnachmittag. Viele schauten auch bei der Explosion zu. © Peter Weber

Der stellvertretende Kreisbrandinspektor Hendrik Cornell überbrachte Glückwünsche der Kreisbrandinspektion. „Ihr könnt stolz sein auf die Feuerwache. Entscheidend ist die Tatsache, dass dieses Haus nicht dem Selbstzweck dient, sondern dass mit diesem Standort die Hilfsfrist deutlich verbessert werden konnte. Die neue Feuerwache trägt zu Schutz und Sicherheit der Bevölkerung bei.“

Der Tag der offenen Tür war eine gelungene Veranstaltung, berichtete Vize-Kommandant Manuel Mai. „Wir haben sogar noch eine Stunde verlängert, weil noch so viele Menschen da waren.“ Durchwegs haben die Feuerwehrler, die Vorführung machten und Aufklärungsarbeit leisteten, von der Bevölkerung positive Resonanz erhalten. „Es waren so rund 1500 Besucher da“, schätzte Mai. Auf dem Hof der Feuerwache herrschte den ganzen Nachmittag ein reger Betrieb. DIETER METZLER