Feuerwehr hält Ausbildung auch in der Pandemie aufrecht

Die neuen Mitglieder der Kreisbrandinspektion (v.l.) Christoph Gasteiger, Tim Pelzl, Christian Keller, Thomas Wagner, Christian Ruder, Thomas Mayrhofer, Florian Rusche, und Dr. Daniel Wachter. © mm

Bei erster Jahresversammlung des Kreisverbands seit Beginn der Pandemie wird vor allem das Engagement gewürdigt

Landkreis – Die Feuerwehren im Landkreis mussten im vergangenen Jahr insgesamt 2568 Mal ausrücken. In 731 Fällen brannte es, 1479 Mal mussten die Freiwilligen technische und 182 Mal medizinische Hilfe leisten. Bei 176 Einsätzen war es Fehlalarm. Diese Zahlen hat Kreisbrandrat Christoph Gasteiger bei der Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes bekannt gegeben. Es war die erste derartige Zusammenkunft seit Beginn der Corona-Pandemie.

Dabei präsentierte der oberste Brandbekämpfer im Landkreis auch sein neues Team der Kreisbrandinspektion. Dazu gehören die Kreisbrandmeister, Thomas Wagner und Florian Rusche, sowie drei Fachberater für die Bereiche Kreisfeuerwehrarzt mit Dr. Daniel Wachter, Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz mit Tim Pelzl sowie EDV mit Christian Keller. Ebenfalls neu im Team ist seit Jahresanfang der Stadtbrandmeister der Stadt Germering, Christian Ruder.

Kreisbrandinspektor Jörg Ramel blickte zurück auf zwei fordernde Jahre – vor allem im Bereich der Ausbildung. Trotz unterbrochenen Lehrgängen, verringerten Teilnehmerzahlen und nötigen Freitestungen vor den Lehrgängen hätten die Rückstände aus dem Jahr 2020 wieder aufgeholt werden können. Dies habe vor allem die ehrenamtlichen Ausbilder der Feuerwehren des Landkreises gefordert, die sich teilweise viele Wochenenden hintereinander engagierten, um die gleichen Teilnehmerzahlen in kleineren Gruppen in mehr Terminen auszubilden. Aktuell befinden sich 273 Jugendliche im Landkreis in der Ausbildung – davon 87 junge Frauen.

Der Vorsitzende des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberbayern, Rüdiger Sobotta, nahm in seiner Ansprache die anwesenden Landtagsabgeordneten hinsichtlich der Kapazitäten der Bayerischen Feuerwehrschulen in die Pflicht. Dort würden seit Jahren deutlich weniger Lehrgänge angeboten als eigentlich für die Ausbildung benötigt würden.

