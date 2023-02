Brucks Feuerwehr hat jetzt eine zweite Wache

Von: Lisa Fischer

Die neue Feuerwache 2 wurde eingeweiht. Feuerwehrreferent Andreas Lohde (l.) und OB Erich Raff (r.) übergeben den symbolischen Schlüssel an Vize-Kommandant Manuel Mai (2.v.l.) und Kommandant Michael Ott. © Weber

Im September 2019 erfolgte im Stadtrat der Beschluss, ein Jahr später der Spatenstich. Nun wurde das neue Feuerwehrhaus im Osten der Stadt offiziell eingeweiht.

Fürstenfeldbruck – Kaum hatten die Floriansjünger das Gebäude samt Schutzausrüstung und Fahrzeugen bezogen, da mussten die Retter auch schon ausrücken.

Groß, breit und hoch, aber dennoch in sanften, unaufdringlichen Grautönen steht sie an der Flurstraße: Die neue Feuerwache 2 der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeldbruck. Neun Jahre nach dem ersten Gedankenanstoß, eine zweite Wache zu bauen, wurde das neue Objekt nun offiziell an die Feuerwehr übergeben. Insgesamt 7,3 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.

Eingezogen sind die 27 männlichen und zwei weiblichen Feuerwehrler der Wache 2 bereits am vergangenen Wochenende, wo sie ihre Spinde mit ihren neuen Schutzanzügen einrichten konnten. Stunden später habe man sich bei der Leitstelle einsatzbereit gemeldet – inklusive der drei neuen Fahrzeuge (Kosten: rund 1,4 Millionen Euro), berichtet Michael Ott, erster Kommandant, bei der offiziellen Schlüsselübergabe am Dienstagnachmittag.

Prompt folgte schon der erste Einsatz am Montagmorgen. „Wir wurden zur Aumühle alarmiert, da dort der Rauchmelder ausgelöst wurde“, sagt Ott. Also rückten die Retter von der östlich gelegenen Feuerwache aus, zusammen mit den Kollegen aus der Feuerwache 1 in der Landsberger Straße.

Wer ausrückt, hängt vom Notruf ab

Ob in Zukunft beide Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehr Bruck oder nur eine alarmiert wird, hängt von Ort und Art des Notrufs ab, erklärt Ott. So sei die Stadt grundsätzlich in mehrere Alarmbezirke unterteilt, die den Feuerwachen zugeteilt sind. „Wenn beispielsweise in der Dachauer Straße ein Mülleimer brennt, dann rücken nur wir aus“, so Ott. „Wenn allerdings dort ein Zimmer brennt, dann beide Mannschaften.“

Auch sei man für Notrufe auf der nahen B 471 bis zur sogenannten Hagnkreuzung (Höhe Franz-Hagn-Straße), näher dran. Zwar ist für diesen Bereich die Emmeringer Feuerwehr zugeteilt. „Wir werden das den Kollegen auch nicht wegnehmen. Wir werden zukünftig nur dazu alarmiert, weil wir direkt an der B-471-Auffahrt sitzen“, erklärt Vize-Kommandant Manuel Mai.

Die Ausrückzeit spielt bei Einsätzen eine bedeutende Rolle. Umso wichtiger sei es, dass die Feuerwehrmitglieder nah an der Wache wohnen. „Wir können unsere Ausrückzeiten extrem verkürzen, wenn die Leute direkt hier wohnen“, sagt Ott beim Rundgang durch das Gebäude. Das sei mit der neuen Feuerwache der Fall, denn die insgesamt acht barrierefreien Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen im ersten und zweiten Stock seien an Mitglieder der Brucker Feuerwehr vermietet. Diese sind bereits Ende September vergangenen Jahres mit ihren Familien eingezogen. Und auch Nachwuchs gab es dort wohl bereits – das lässt zumindest der weiß-blau-lackierte Kindsbaum vor dem Feuerwehrhaus vermuten, der mit einem Storchen-Bild geschmückt ist.

„Es ist gut, wenn wir unseren Helfern eine Wohnung anbieten können“, erklärt Ott weiter. Es passiere drei bis fünf Mal im Jahr, dass jemand die Brucker Feuerwehr verlassen muss, weil er keine Wohnung in der Nähe findet.

Einige Retter wohnen über der Wache

Die Wohnungen oberhalb der Feuerwache wurden in Holzbauweise gebaut, wie Christian Lichtenberg, Sachgebietsleiter des Brucker Hochbauamts, erklärt. Insgesamt sei das Gebäude in einer energetischen Bauweise entstanden, bei der umweltschonende Baustoffe, wie beispielsweise Sichtholzdecken verwendet wurden. Auf dem Dach wurde eine PV-Anlage installiert, so Lichtenberg.

„Der Bau ist allerdings kein Prestigeobjekt“, erwähnt Andreas Lohde, Feuerwehrreferent der Stadt. „Es ist ein absoluter Zweckbau.“ Man habe auf Luxus verzichtet und zum Beispiel einen Schulungsraum aus den Planungen gestrichen. Die Feuerwehrretter können bei dringendem Bedarf jedoch den Aufenthaltsraum neben der Einsatzzentrale verwenden. Hier befindet sich neben Esstisch-Gruppen und einer großen Küchentheke auch ein Getränkeautomat. „Der Raum dient für die Feuerwehrleute als Bereitschaftsraum, sie können sich nach einem Einsatz hinsetzen, reden, sich verpflegen und dann wieder raus zum nächsten Einsatz“, erklärt Lohde.

Der Raum sei auch, wie das Zimmer mit der Einsatzzentrale, klimatisiert, ergänzt Kommandant Michael Ott. „Wenn es draußen heiß wird, bleiben viele in ihrem kühlen Zuhause. Nur wir müssen eben raus“, begründet er.

Spezielle Trennung gegen Kontamination

Neben Aufenthaltsraum und Einsatzzentrale gibt es noch weitere Räume, wie die großen Umkleideräume für Männer und Frauen. Insgesamt 50 feuerrote Spinde stehen den Herren bereit. Ein jeder hat einen Spindschrank mit zwei Fächern, die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung, erklärt Ott. In dem linken, breiteren Fach können die Retter ihre Einsatzausrüstung verstauen. Zum Schutz vor dem Dreck, der möglicherweise auf der Ausrüstung haftet, wird die „weiße“, private Kleidung hinter der schmaleren Spindtür weggesperrt. So wird eine Kontamination der eigenen Klamotten und die Gefahr, dass die Retter das mit nach Hause nehmen, verhindert.

Der Frauen- und Männer-Umkleide ist je ein „Schwarzraum“ vorgelagert. Dorthinein gehen die Feuerwehrleute als erstes, nach einem Einsatz, erklärt Michael Ott. In einer großen, roten Tonnen wird die benutzte Schutzkleidung entsorgt. Dann geht es weiter in den Dusch-/Sanitärbereich und in die Umkleide.

Nicht von der Hauptwache trennen

Komplett von der Mannschaft in der Hauptwache abkapseln möchte man sich aber nicht, betont der Kommandant. „Wir wollen unsere Gemeinschaftsübungen immer auch gemeinsam machen.“ Dass jemand sich der einen oder anderen Brucker Mannschaft anschließt hingegen, begrüßt Ott. „Wer bei der Feuerwehr mitmachen will, darf sich jederzeit gerne bei uns melden.“

Ein großes Einweihungsfest mit den Bürgern – vor allem mit der Nachbarschaft – soll es geben, wenn es wärmer ist. Die anfängliche große Befürchtung, dass zu viele Parkplätze wegfallen, hätten sich laut OB Erich Raff nicht bestätigt. „Am Ende sind es drei bis vier Parkplätze weniger in der Straße“, sagt der Rathaus-Chef bei der Schlüssel-Übergabe. Er freue sich, dass die Feuerwehr nun endlich das Gebäude beziehen konnte. „Jetzt gibt es auch im Brucker Osten eine intakte Feuerwache“, sagt Raff.

