Feuerwehr rettet Katze aus Loch auf Baustelle

Von: Tobias Gehre

Die Feuerwehrfrau mit der geretteten Katze. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Katzen haben ja bekanntlich sieben Leben. Eines davon dürfte ein kleines Fellknäuel nahe des Rothschwaiger Forstes bei Fürstenfeldbruck jetzt aufgebraucht haben.

Arbeiter an einer Baustelle hörten am Dienstag aus einem Loch unter einem Betonsockel ein jämmerliches Miauen. Die Männer versuchten zunächst, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien – ohne Erfolg.

Also alarmierten sie die Feuerwehr. Mit Schaufeln, Hacke und einem Bohrhammer erweiterten die Retter das Loch so weit, bis sich eine sportliche Feuerwehrfrau gerade so hineinzwängen und das Tier greifen konnte. Zum Vorschein kam eine junge ausgemergelte schwarz-weiße Mieze. Der Tierarzt, zu dem die Katze gebracht wurde, schätzt das Alter auf gerade einmal zwölf Wochen. Jetzt wird das Tier wieder aufgepäppelt – und kann seine restlichen sechs Leben hoffentlich in vollen Zügen genießen.

