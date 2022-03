Hausmeister fällt in tiefen Schacht und wird eingeklemmt

Von: Thomas Steinhardt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt befreiten den Mann aus seiner Notlage. © Feuerwehr FFB

Denkbar schwierig und denkbar ungewöhnlich: Feuerwehr und Rettungsdienst mussten einen eingeklemmten Mann aus einem etwa drei Meter tiefen Schacht befreien.

Fürstenfeldbruck – Der Hausmeister der Schule-West wollte laut Feuerwehr am Montagabend die öffentlich nicht zugängliche Hebe-Anlage im Keller der Schule inspizieren. Aus ungeklärten Gründen fiel der Mann in den Schacht und kam so unglücklich auf, dass er hinter der wassertechnischen Anlage eingeklemmt wurde.

Dank Handy konnte er selbst Hilfe holen. Weil der Verdacht auf Rückenverletzungen bestand, musste der Eingeklemmte möglichst schonend befreit werden. Problem: Bei Unfällen kann man in einem solchen Fall an einem Auto einfach etwas wegschneiden, sagte ein Sprecher der Brucker Feuerwehr. Das war hier nicht möglich.

Mit vereinten Kräften und vielen vorsichtigen Händen gelang es den Rettern, den Mann aus seiner Lage zu heben. Mit einer Wanne wurde er aus dem Schacht geborgen und kam laut Polizei schwer verletzt in die Klinik. st

