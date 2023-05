Das ist los am Wochenende: Musical, Blütenfest, Böllersegnung und Feuerwehrjubiläum

Von: Tobias Gehre

In Biburg findet am Sonntag das Blütenfest statt. © archiv

Schönes Wetter und zahlreiche Veranstaltungen laden ein zu Unternehmungen. Hier eine Übersicht

In Germering gibt es am Sonntag im Rathauspark einen Einblick in das Leben im Mittelalter. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher unter anderem Bronzeguss und die Herstellung von Glasperlen live miterleben. Das Stadtmuseum am Rathaus hat an diesem Tag ebenfalls von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Germeringer Feuerwehr lädt am Samstag im Rahmen der 150-Jahrfeier von 10 bis 16.30 Uhr zum Tag der offenen Tür. Am Sonntag gibt es einen großen Umzug.

Kunst im Garten

Die Veranstaltung „Kunst in Türkenfelder Gärten“ findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Einen Lageplan gibt es unter www.kulturverstrickungen.de.

Der Kinder- und Jugendchor des Liederhorts Adelshofen lädt zum Musical „König der Löwen“. Gezeigt wird es in der Mehrzweckhalle am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

In Biburg findet nach mehrmaligen Verschiebungen am Sonntag das Blütenfest statt. Beginn ist um 12 Uhr.

Eine Böllerweihe findet am Sonntag in Jesenwang statt. Um 10 Uhr wird dann in der Willibaldkirche ein Gottesdienst gefeiert. Danach wird vor der Kirche gemeinsam geböllert.

Einen ökumenischen Gottesdienst mit Fahrradfahrern feiern am Samstag um 16 Uhr in Fürstenfeldbruck katholische, evangelisch-lutherische, neuapostolische, evangelisch-freikirchliche und rumänisch-orthodoxe Christen vor der Kirche St. Bernhard. Anschließend können sich die Radler den Segen für sich und ihr Gefährt zusprechen lassen.

Comedy in der Marthabräuhalle

Viel zu Lachen gibt es am Sonntag in der Comedy Lounge in der Marthabräu Festhalle. Florian Simbeck, bekannt vom Duo „Erkan & Stefan“ und durch die Sendung „Die Komiker“, präsentiert als Moderator Deutschlands lustigste Comedians. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Der Bauernmarkt und der Ernährungsrat für den Landkreis setzen ihren Erzeuger-Verbraucher-Dialog am Samstag fort. Im Mittelpunkt steht der Spargel. Der Anbauer Wolf beantwortet ab 9.30 Uhr auf dem Bauernmarkt in der Tenne des Klosters Fürstenfeld Fragen und gibt Hintergrundinfos zu Anbau, Verarbeitung und Zubereitung. Von 9 bis 12 Uhr gibt es zudem Kostproben der anlaufenden Erdbeer-Ernte.

