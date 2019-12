Nach Brand in Wohnhaus: Feuerwehr macht schrecklichen Fund in Badezimmer - Wende im Fall 

Die Feuerwehr Fürstenfeldbruck am Einsatzort in der Buchenau.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

von Thomas Steinhardt schließen

Am Montagabend ist es zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Haus in der Buchenau in Fürstenfeldbruck gekommen. Eine Frau konnte nur noch tot geborgen werden.