Fieberhafte Suche nach Wohnraum für Kriegsflüchtlinge

Von: Stefan Reich, Tobias Gehre

Fürstenfeldbruck und weitere Kommunen suchen nach Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Der Krieg in der Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Auch im Landkreis kommen mittlerweile Flüchtlinge an. Das stellt Kommunen und Behörden vor große Herausforderungen.

Landkreis - „Wir tun, was wir können in dieser dramatischen weltpolitischen Situation“, sagt Fürstenfeldbrucks Zweiter Bürgermeister Christian Stangl, der in der Faschingsferienwoche die Geschäfte im Rathaus führt. Die Stadt stelle sich seit Montag als Vermittlerin zur Verfügung – zwischen Bruckern, die Wohnungen oder Zimmer für Geflüchtete anbieten wollen, und Bürgern, die Platz brauchen, um Verwandte oder Freunde aus der Ukraine unterzubringen.

Auch die derzeit nur spärlich belegte Obdachlosenunterkunft in der Hasenheide hat die Stadt dafür zur Verfügung gestellt. 45 Wohnungen habe man an das Landratsamt gemeldet, sagt Stangl. Die bereits Eingetroffenen, die eine Bleibe haben, müssen zur Registrierung auch nicht mehr in die Erstaufnahmeeinrichtung nach München. Ukrainer können sich auch im Landratsamt registrieren, um Leistungen zu erhalten, krankenversichert zu sein oder arbeiten zu dürfen. Auch bei der Stadt sollen sie sich „bei Gelegenheit“ im Einwohneramt melden.

Anders Geflüchtete, die nicht selbst oder über Verwandte eine Bleibe finden. Sie sollen vom Ankunftszentrum in München aus weiter verteilt werden, auch in der Dependance des Ankerzentrums Manching am Brucker Fliegerhorst. Darüber hatte die Regierung von Oberbayern, die die Dependance betreibt, die Stadt am Montag informiert. Bis Freitagmorgen wurden dort laut Regierung von Oberbayern gut 50 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Rund 600 Menschen leben dort derzeit insgesamt. Vorgesehen seien zunächst bis zu 1000, schreibt die Regierung von Oberbayern auf Anfrage. Die Kapazität ließe sich aber bei Bedarf „zeitnah erhöhen“. Um möglichst viele Plätze für die jetzt Ankommenden zu haben, sollen Asylbewerberfamilien mit Kindern, die bisher schon am Fliegerhorst untergebracht waren, verstärkt in dezentrale Unterkünfte umquartiert werden.

Das Landratsamt berichtete am Freitag von bis zu 55 Plätzen in zwei leer stehenden dezentralen Unterkünften. Mit etwas Vorlauf könnten viele weitere geschaffen werden. Zudem gebe es 110 Unterbringungs-Angebote von Privatleuten.

Seelsorger gebraucht

Viele der ankommenden Flüchtlinge brauchen psychologische Hilfe. Fürstenfeldbrucks Integrationsreferent Willi Dräxler berichtet von einer erhöhten Nachfrage nach Seelsorge durch Geistliche bei den Helfern am Münchner Hauptbahnhof. Die Traumata der Menschen seien ganz frisch. „Die Leute hatten ein ganz normales Leben, aus dem sie plötzlich herausgerissen worden sind“, sagt Dräxler. Er geht davon aus, dass auch im Landkreis Seelsorger der Kirchen jetzt verstärkt gebraucht werden.

Im Pfarrverband Fürstenfeldbruck ist man vorbereitet. Pfarrer Otto Gäng erklärt, dass Seelsorger auch kurzfristig bereit stünden – ebenso wie Dolmetscher. Es komme darauf an, sich die oft traumatischen Erlebnisse anzuhören. „Und man muss den Menschen sagen, dass ihre Gefühle, ihre Ängste und auch körperliche Reaktionen in dieser Situation völlig normal sind.“