Flächen für Gewerbe sind rar

Von: Thomas Benedikt

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Flächen für die Ansiedlung von neuem Gewerbe sind in Bruck rar.

Fürstenfeldbruck – Und selbst Areale, die dafür geeignet sind, können unter anderem wegen langwieriger Grundstücksverhandlungen nicht weiterentwickelt werden – so etwa in der Hasenheide oder an der Industriestraße. Kurz bis mittelfristig könne die Stadt deshalb keine Gewerbeflächen zur Verfügung stellen, heißt es in der Sitzungsunterlage der letzten Stadtratssitzung.

Mehr Gesprächsbereitschaft zeigen dagegen offenbar Teile der Grundbesitzer des Neurißfelds, eine noch unbebaute Fläche zwischen B 2, B 471 und Wilhelm-Busch-Straße. Der Stadtrat hat nun der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal zugestimmt, auch wenn noch nicht alle Verhandlungen mit den Eigentümern abgeschlossen sind. Eine nötige Änderung des Flächennutzungsplans wurde ebenfalls abgesegnet. Um eine Ungleichbehandlung zum Nachteil der Planungswilligen zu vermeiden, werden die Planungskosten der Bauleitplanung durch die Stadt Fürstenfeldbruck übernommen.

Die Bestrebungen, auf dem Gelände Gewerbe zu entwickeln, gibt es schon länger. Nochmals Antrieb haben sie bekommen, weil der anliegende KFZ-Händler seinen Betrieb in östliche Richtung erweitern und optimieren möchte. Außerdem hatten SPD, Die Partei und Linke einen Antrag gestellt, wonach jenes Areal noch einmal unter die Lupe genommen werden solle. Zusätzliche Arbeitsplätze, weniger München-Pendler und mehr Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt seien laut Antrag positive Effekte der Gewerbeansiedlung auf dieser Fläche. ben

