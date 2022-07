Fliegerhorst: Bürgermeister reden wieder miteinander

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck mit seinen Startbahnen (Archivbild 2005). © Carmen Voxbrunner

Das Tuch zwischen den vier Fliegerhorst-Anrainerkommunen schien zerschnitten. Nach den gescheiterten Plänen für einen Zweckverband oder eine Zweckvereinbarung hörte man lange nichts von interkommunalen Gesprächen. Die fanden aber statt und sind mit externer Moderation fruchtbar.

Fürstenfeldbruck – So fruchtbar, dass die Stadt die Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs – die eigentlich jetzt erfolgen sollte – um ein halbes Jahr verschiebt, um den Dialog fortzusetzen.

In den vergangenen Monaten haben die Bürgermeister von Bruck, Maisach, Emmering und Olching wieder an einen Tisch gefunden – unter Moderation des Büros Hendricks & Schwartz. „Diese Gespräche sind die besten, seit ich hier arbeite“, berichtet Konversionsmanagerin Kripgans-Noisser. In der offenen, konstruktiven Runde gebe es einen substanziellen Fortschritt. „Es ist möglich, zu einer Einigung und einem gemeinsamen Weg zu kommen.“

Dafür holt sich die Stadt mit Alain Thierstein noch einen Experten für Raumordnung ins Boot. Er soll Impulse für eine übergeordnete Betrachtung und Synergien liefern. Er habe einen konfliktträchtigen städtebaulichen Wettbewerb in Erding begleitet und im Landkreis die Räumliche Entwicklungsstrategie (Res). „Es wäre ein Gewinn für uns alle“, so Kripgans-Noisser.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Einen neuen Weg geht man auch im Wettbewerb. Die Nachbarkommunen sollen bis Jahresende Ideen für ihre angrenzenden Flächen entwickeln und können diese in den Auslobungstext einfließen lassen – unkommentiert von der Stadt. „Die Forderung, gemeinsam über ein Gebiet zu planen, hat nicht zu einer Lösung geführt“, sagte Kripgans-Noisser. Nun sollen die Architekturbüros im Wettbewerb Vorschläge liefern. „Es werden Ideen aus einem Guss.“ Die drei Bürgermeister sollen in der Jury vertreten sein – in Form von Landrat Thomas Karmasin oder einem seiner Vertreter.

Mit Moderator

Dieses Vorgehen soll auch in den drei Nachbarkommunen in den Räten vorgestellt und abgestimmt werden. „Fürstenfeldbruck sollte ein Zeichen setzen, dass wir es für möglich halten“, sagte die Konversionsmanagerin. Das taten die Politiker auch einstimmig. Allen war die Erleichterung anzumerken, dass man auf interkommunaler Ebene nun doch zusammen findet.

„Wahrscheinlich hat uns dieser Moderator gefehlt“, sagte Christian Götz (BBV). Als einstiger Vize-Bürgermeister hat er die Konflikte mitbekommen. Fürstenfeldbruck sei manchmal mit anderem Tempo und Fokus herangegangen, ergänzte Andreas Lohde (CSU). „Der intensive Austausch mit Maisach ist vertrauensstiftend.“ Er hoffe, die anderen Gemeinderäte fühlen sich nun eingebunden, ergänzte Philipp Heimerl (SPD).

Dieter Kreis (ÖDP) sorgte sich, dass man etwas aus der Hand gebe, und durch die Ideen der Nachbarn womöglich eingeschränkt sei. „Der Wettbewerb soll zu einer Planung führen, die allen recht ist“, entgegnete Vize-Bürgermeister Christian Stangl. Hans Schilling verwies auf die Worte von Alt-OB Sepp Kellerer, als die Konversion des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck beschlossen war: Es werde nichts, wenn es nicht gelinge, die Nachbarn ins Boot zu holen. Man müsse die Angst ablegen, etwas aus der Hand zu geben, so Schilling. „Wenn das Misstrauen nicht weg geht, können wir es gleich vergessen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.