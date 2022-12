Nachnutzung des Fliegerhorsts: Das wünschen sich Bürger

Von: Lisa Fischer

Teilen

Auch die Jugendlichen brachten im Rahmen eines Workshops ihre Ideen für den Fliegerhorst ein. © Alexander Westphal

Die Bürger dürfen mitreden, wie das künftige Stadtviertel Fliegerhorst aussehen könnte. Was die Bürgerbeteiligung in den vergangenen Monaten ergeben hat, berichteten die zuständigen Planer im Konversionsausschuss. Wünsche und Sorgen kamen zur Sprache.

Fürstenfeldbruck – Insgesamt 400 Rückmeldungen habe man zu unterschiedlichen Bereichen erhalten, berichtete Daniel Schreyer vom „Büro für Bürger:innendialog Hendricks & Schwartz“. „Ein aufwendiger, aber sehr lohnender Prozess.“ Man habe verschiedenste Bevölkerungsgruppen erreicht, von der Jugend über Pendler, Passanten bis zu Familien. Auch mit den Beiräten, wie dem Umweltbeirat oder dem Beirat für Menschen mit Behinderung, gab es Gespräche. Nach der letzten Veranstaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden alle Beiträge protokolliert und zu Themen zusammengefasst.

Altlast ensorgen

Eine große Sorge in der Bürgerschaft bereiten die Altlasten im Boden des Areals. „Die Menschen fragen sich, wie viele Altlasten im Boden sind und wie das Ganze zu händeln ist“, berichtete Schreyer. Anregungen wurden hier auch aus einem Beirat laut: So forderte der Umweltbeirat nach dem Treffen in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Erich Raff, das Thema Altlasten nicht im frühen Stadium des Wettbewerbs auszuklammern. „Bauliche Nutzungen auf kontaminierten Flächen führen in der Regel zu erheblichen Mehrkosten (aufwendigere Gründung, Entsorgungskosten, behördliche Auflagen...), dies muss bereits in diesem frühen Planungsstadium Berücksichtigung finden“, heißt es in dem Schreiben, das der Vorsitzende Georg Tscharke unterzeichnet hat.

Daneben habe es laut Büro Hendricks & Schwartz Rückmeldungen zu Themen wie „Naturraum und Umwelt“, „Energie und Wärmeversorgung“, „Verkehr und Mobilität“ und „Nachhaltigkeit“ gegeben. „Das Thema Natur und Umwelt findet vergleichsweise leicht überdurchschnittliche Aufmerksamkeit“, heißt es in der Auswertung der Bürgerbeteiligung. So hätten sich die Fürstenfeldbrucker Beiräte dafür ausgesprochen, frühzeitig diverse Gutachten in Auftrag zu geben, in welchen geprüft werden soll, inwiefern sich die Baumaßnahmen auf die vorhandenen Tierarten auswirken. Andere Bürger wiederum bezogen sich auf die vorhandenen Wälder und Wiesen, vor allem um den Erhalt des Grüns.

Energiesparen

Einige Bürger reichten Vorschläge zur Energiegewinnung ein. So können sich die einen Anlagen zur Solar- oder Windenergiegewinnung auf dem Areal vorstellen. Andere wiederum wünschten sich laut Protokoll die Verwendung von Geothermie.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Und was möchte die Brucker Jugend für die Zukunft des Fliegerhorsts? In der Jugendveranstaltung „Ready for Takeoff“ kristallisierten sich die Wünsche der jungen Bürger heraus. Zum einen wollen die Jugendlichen Jugendräume, Skateparks, Sportstätten und Diskotheken. Aber auch Lastenrad-Sharing, bezahlbarer Wohnraum und Unterkünfte für Asylbewerber standen im Mittelpunkt des Diskussionsabends.

Erinnerungsort

Eine prominente Meldung erreichte die Stadt Fürstenfeldbruck in Bezug auf die historischen Geschehnisse auf dem Fliegerhorst-Gelände: Landrat Thomas Karmasin sprach sich in einem Brief an OB Erich Raff zur Nachnutzung des Fliegerhorst-Geländes insbesondere des Alten Towers und ehemaligen Rollfelds aus. Darin bittet Karmasin, diesen „speziellen Ort [...] an dem 1972 das Olympia-Attentat sein schreckliches Ende fand“ im Rahmen der Planungen besonders zu beachten. Zu einem späteren Zeitpunkt solle so ein Erinnerungsort in angemessener und würdiger Umgebung entstehen. Der Ort „darf nicht zwischen Wohn- und Arbeitsgebäuden“ untergehen, so Karmasin. Selbige Bitte habe er auch an die Anrainer-Kommunen Maisach, Olching und Emmering formuliert.

Die erste Phase der Bürgerbeteiligung endete mit dem digitalen Info-Markt am 31. Oktober. Nun muss laut Hendricks & Schwartz die Auslobung vom Stadtrat beschlossen werden, um den ersten Teil des Wettbewerbsverfahrens zur Konversion Fliegerhorst auf den Weg zu bringen. Dann wird es eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung geben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.