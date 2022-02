Fursty-Konversion: Bürgerrat redet später mit

Die Hauptwache des Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck. (Archivfoto) © Weber

Um aus dem Fliegerhorst ein neues Stadtviertel zu machen, braucht es Anregungen. Ein städtebaulicher Wettbewerb soll Ideen liefern.

Fürstenfeldbruck – Wie die Öffentlichkeit, Politik und die Bürger daran beteiligt werden, darüber diskutierte nun der Konversionsausschuss. Innerhalb der nächsten sechs Monate soll der dem Gremium vorliegende erste Arbeitsentwurf in eine Endfassung überführt werden, berichtete die Konversionsleiterin, Nadja Kripgans-Noisser.

Die Fachstellen

In diesen Prozess soll nicht nur die Politik einbezogen werden, sondern auch verschiedene Fachstellen wie die Behörden für Denkmalschutz, Naturschutz oder auch Bodenschutz. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Dazu zählen neben der Bevölkerung die Beiräte sowie die Nachbarkommunen. Der Stadt ist an einem konstruktiven Miteinander mit den drei Nachbargemeinden Maisach, Emmering und Olching gelegen. Daher wurde den Bürgermeistern eine Beteiligung an der Erstellung des Auslobungstextes zugesichert.

Um den Prozess möglichst transparent zu gestalten, plant der beauftragte Dienstleister Hendricks & Schwartz mit den Nachbarkommunen zwei Workshops, einen Rundgang mit den Beiräten und einen Info-Markt für die Bevölkerung. Aber auch laufende Informationen über eine Website, Social Media und die Presse sind geplant und eine ständige Abstimmung mit der Stadt und den politischen Gremien.

Entwicklungsphase

Zunächst unterschiedlicher Auffassung waren die Vertreter des Büros und die Stadträte hinsichtlich der Bildung eines Bürgerrats und insbesondere dem Zeitpunkt, an diesem ein Bürgerrat in den Prozess einsteigen sollte. Geschäftsführer Daniel Schreyer empfahl die Einrichtung für die Entwicklungsphase erst nach dem Wettbewerb. „In dieser Phase des Prozesses wollen wir den Aufwand an alle richten“, meinte Schreyer. Das sei jedoch kein Votum gegen einen 18-köpfigen Bürgerrat.

Begleitendes Gremium

Doch Stadträte wie Andreas Rothenberger (BBV) und Dieter Kreis (ÖDP) wollten den Bürgerrat von Beginn an dabei haben. „Wenn wir gegen die Experten entscheiden, dann müssen sie sich etwas einfallen lassen“, meinte Oberbürgermeister Erich Raff (CSU). Letztlich lenkten die Ratsmitglieder aber ein und stimmten dem Beschlussvorschlag zu. Damit wird der Bürgerrat als planungsbegleitendes Gremium erst nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs installiert.

Den Mitgliedern des Stadtrats ist der Text bereits zugegangen. Die Fraktionen haben nun bis zum 14. März Zeit, Anmerkungen zum Auslobungstext bei der Stabstelle Fliegerhorst-Konversion einzureichen. Auf diese Weise erhalten die Stadträte Gelegenheit, sich mit dem Text auseinanderzusetzen und sich einzubringen.

