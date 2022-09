Ukraine-Krieg prägt Offizieranwärter- Appell zum Fursty-Abschied

Die Offizieranwärter bei ihrer Verabschiedung auf dem Fliegerhorst. © Metzler

Mit einem feierlichen militärischen Appell ist am Montagnachmittag der 121. Offizieranwärterlehrgang des Truppendienstes im Fliegerhorst verabschiedet worden.

Fürstenfeldbruck – So viele Familienangehörige, Verwandte und Freunde nahmen schon lange nicht mehr an der Zeremonie teil. Verabschiedet wurden 421 Soldaten teil – davon 61 weibliche Offizieranwärter, sowie elf ausländische Soldaten aus Frankreich, Jemen, Südkorea, Mali, Mongolei, Kamerun, Thailand und Saudi-Arabien. „Das ist ein starkes Signal an ihre Töchter und Söhne“, so der Kommandeur der Offizierschule, Brigadegeneral Stefan Scheibl. Die Besten wurden ausgezeichnet. Mentorin für den Lehrgang war Biathlon-Welt- und Europameisterin, Hauptfeldwebel Franziska Hildebrand.

Staatskanzlei-Leiter Florian Herrmann (CSU) dankte den angehenden Offizieren im Namen von Ministerpräsident Markus Söder dafür, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und im Notfall für „unser aller Freiheit und Sicherheit zu kämpfen“. Angesichts des Kriegs in der Ukraine sei es Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Soldaten stets gut ausgerüstet und geschützt sind. „Wir brauchen eine handlungsfähige Bundeswehr“, so Herrmann.

Gute Kameradschaft

Zuvor hatte Scheibl im Fliegerhorst Ehrengäste aus Bundeswehr, Politik und Wirtschaft begrüßt. „Sie haben auf diesen Moment sieben Monate lange hingearbeitet“, sagte er zu den Offizieranwärtern. Wer hätte gedacht, dass sich die sicherheitspolitische Lage während des Lehrgangs so fundamental ändern würde. „Mit Bildern aus dem Krieg in der Ukraine wurden uns alle Aspekte des Soldatenlebens verdeutlicht“, so Scheibl.

„Das Thema Corona zu Beginn des Lehrgangs änderte sich schlagartig, als Russland am 24. Februar die Ukraine überfiel“, schilderte der Lehrgangsbeste der Offizieranwärter, Philipp Hagn, die Stimmung. „Es war nicht immer einfach“, so Hagn, „unseren Angehörigen die richtigen Antworten auf ihre Fragen zu geben.“ Im Lehrgang habe eine gute Kameradschaft geherrscht, sagte Philipp Hagn. „Alleine hätte keiner von uns das Ziel geschafft“, sagte Hagn. „Ich appelliere an euch, behaltet diese Kameradschaft auch in Zukunft bei.“ (Dieter Metzler)

