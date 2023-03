Für die Zukunft sichern: Stadträte fordern Denkmalschutz für Luftwaffenehrenmal

Von: Ingrid Zeilinger

Am Luftwaffenehrenmal werden bei den Gedenkfeiern regelmäßig Kränze niedergelegt. (Archivfoto) © tb

Es erinnert an die Toten der Luftwaffe und Luftfahrt: Das Luftwaffenehrenmal am Fliegerhorst. Stadträte fordern jetzt, das Mahnmal unter Denkmalschutz zu stellen.

Fürstenfeldbruck – Am Luftwaffenehrenmal vor den Toren des Fliegerhorstes finden jedes Jahr Gedenkfeiern statt. Die Stadträte Klaus Wollenberg (FDP) und Georg Jacobs (CSU) wollen das Mahnmal für die Zukunft sichern: In einem Antrag an den Stadtrat fordern sie Bemühungen, es unter Denkmalschutz zu stellen.

Der Erinnerungsort wurde von dem Hannoveraner Architekten Ernst Zinsser geschaffen, wie die Antragssteller ausführen. Errichtet wurde es im Auftrag der privatrechtlichen Stiftung Luftwaffen-Ehrenmal und dem Freundeskreis Luftwaffe. Die Grundsteinlegung erfolgte am 24. September 1961, dem fünften Jahrestag der Luftwaffe. Ein Jahr später wurde das alleine aus Spenden finanzierte Ehrenmal eingeweiht. Es ist den Toten der Luftwaffe, Opfern des Bombenkrieges und anderen Opfern der Luftfahrt gewidmet.

Laut Antragsteller ist das Luftwaffenehrenmal in der vom Landesamt für Denkmalpflege herausgegebenen Buchreihe „Denkmäler in Bayern“ im Band für den Landkreis Fürstenfeldbruck bereits aufgelistet. Unter Denkmalschutz steht es jedoch noch nicht, wie Wollenberg bei einer Nachfrage im Landesamt erfahren hat. Dies soll nun nachgeholt werden.

