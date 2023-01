Auf der Startbahn landen nur noch Vögel: Naturschutz bremst Solarpark auf Fursty aus

Von: Thomas Steinhardt

Auf der alten Startbahn im ehemaligen Fliegerhorst dürfen wohl keine Solarzellen gebaut werden. Ein Projekt ist naturschutzrechtlich in der Regel unzulässig, wenn es zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes führen kann. © rb

Solaranlagen auf der alten Fursty-Startbahn: Das forderte der Bund Naturschutz 2022. Doch daraus wird wohl nichts. Grund: der Artenschutz.

Maisach – Die Idee klang bestechend: Auf dem früheren Fliegerhorst-Gelände gibt es eine riesige geteerte Fläche, die niemand mehr braucht: die alte Startbahn, auf der früher Flieger starteten. Sie ist rund 3,2 Kilometer lang und 60 Meter breit – ausreichend Platz für Solarpaneele. Der Boden ist bereits versiegelt – mit der Anlage würde man der Landwirtschaft keine Fläche entziehen.

Der Bund Naturschutz rechnete vor, dass so eine Brutto-Grundfläche von 170 000 Quadratmetern zur Verfügung stehen könnte. 84 000 PV-Module in Ost-West-Ausrichtung könnten 26,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom im Jahr erzeugen. Das entspreche dem Strombedarf von rund 10 000 Haushalten. Außerdem könnten so 1,2 Millionen Euro erlöst werden. Vorteile außerdem: Kein Lärm und Staub für die Anwohner. Zudem könnten die Flieger nicht mehr zurückkehren, wenn die Landebahn besetzt ist, argumentierte der Bund Naturschutz.

Die Blendwirkung

Allerdings: Die Gemeinde Maisach war ihrerseits bereits auf diese Idee gekommen. Auch weil das Areal rund um die alte Startbahn strengen Naturschutz-Richtlinien unterliegt, kann die Gemeinde alleine jedoch praktisch nichts entscheiden. Sie klopfte bei der zuständigen Behörde, der Regierung von Oberbayern, an. Und bekam prompt ein Nein. Denn eine Solaranlage steht dem Naturschutz entgegen, genauer gesagt dem Artenschutz. Die Blendwirkung der Module könne sich negativ auf Flora und Fauna auswirken, hieß es.

Wie aber kann es sein, dass ein Projekt, das dem Klimaschutz dient, gleichzeitig dem Umweltschutz widerspricht? Ein Sprecher der Regierung erklärt auf Anfrage, dass der ehemalige Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – wie bekannt – als Flora-Fauna-Habitat ausgewiesen ist. Auf ihm gäbe es eine überregional bedeutsame Dichte an europarechtlich geschützten, bedrohten, wiesenbrütenden Vogelarten. Diese reagierten auf Kulissen in der Landschaft mit Fluchtverhalten – genau wie auf Störungen. Wenn beispielsweise ein Mensch das Areal betreten würde, um Wartungsarbeiten durchzuführen, könnten die Tiere aufgeschreckt werden. Diese Erkenntnis gelte nach derzeitiger Studienlage auch für relativ niedrige Kulissen, also überschaubare räumliche Veränderungen.

Große Bedeutung

Gerade im dicht besiedelten Oberbayern komme dem Erhalt noch vorhandener, störungsarmer, offener und weitläufiger Flächen, wie am ehemaligen Fliegerhorst, große Bedeutung zu, sagt der Regierungssprecher. 2022 sei die Wiederansiedelung des Brachvogels nachgewiesen worden, was die Bedeutung des Areals unterstreiche.

„Ein Projekt ist naturschutzrechtlich in der Regel unzulässig, wenn es zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes führen kann“, so der Sprecher. Gleiches gelte für die Verletzung, Tötung oder erhebliche Störung von europäischen Vogelarten. Aus Sicht der Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutzbehörde bestünden ohne ergänzende Erkenntnisse deutliche Risiken, dass PV-Anlagen im Bereich der ehemaligen Start- und Landebahn gegen dieses Schutzregime verstoßen könnten. Freilich betont der Sprecher auch, dass das letzte Wort damit nicht zwingend gesprochen sein muss: Man könne „einem etwaigen Genehmigungsverfahren, zu dem dann entsprechend vertiefte Untersuchungen und Unterlagen vorzulegen wären, nicht vorgreifen“.

Teile der Piste abbauen

Trotzdem: Für die Gemeinde Maisach ist das Thema so gut wie vom Tisch. Zuletzt beschloss man im Gemeinderat, einen anderen Vorstoß in Sachen Startbahn zu machen: Der Plan sieht vor, Teile der Betonpiste wegzureißen und so das FFH-Gebiet nochmals aufzuwerten. Hier allerdings muss erst der Bund gefragt werden, dem das Areal gehört – und wieder die Artenschützer. Vielleicht gefällt den Vögeln ja die alte Landebahn, wie sie ist?

