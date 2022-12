Immer mehr Flüchtlinge: Ankerzentrum am Fliegerhorst voll

Von: Ingrid Zeilinger

Am Fliegerhorst befindet sich das Ankerzentrum © Weber

Die Zahl der Flüchtlinge steigt – auch im Landkreis. Die Dependance der Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerhorst ist voll – die 1000 Plätze sind belegt, tageweise auch mit noch mehr Asylsuchenden.

Fürstenfeldbruck – Das berichtete OB Erich Raff im Stadtrat. „Die Kapazitätsgrenze ist erreicht.“ Ukrainische Flüchtlinge würden nicht im Ankerzentrum, sondern dezentral untergebracht.

Die Stadt steht laut Raff in engem Austausch mit dem Landratsamt und der Regierung von Oberbayern. „Momentan funktioniert es noch, dass keine Turnhallen bereitgestellt werden müssten.“ Wie Integrationsreferent Willy Dräxler (BBV) berichtete, handelt es sich beim Großteil der Geflüchteten um Menschen kurdischer Abstammung. Diese kämen aus Gebieten mit türkischen Einsätzen, die im Schatten von Putins Krieg in der Ukraine durchgeführt würden. Allein in München kämen täglich 120 bis 140 Flüchtlinge an.

„Die Lage ist durchaus prekär“, sagte Dräxler. Denn die Regierung von Oberbayern plane, vorübergehend die 1000 Plätze aufzustocken. So könne es in den Landkreisen zu Engpässen kommen. Zumal ein Teil der Menschen, die bleiben dürften, auch in Fürstenfeldbruck untergebracht werden müssten. Traurig: Auf einen Aufruf nach Ehrenamtlichen fürs Ankerzentrum habe sich nur eine Person gemeldet. imu

