Flüchtlinge entdecken Volksfest-Tradition

Von: Peter Loder

Eine Fahrt mit dem Clown: Die Kinder genossen bei Regen die Runden im überdachten Autoscooter. © Weber

Freie Fahrt und Gratis-Brotzeit: Beim Willkommen-bei-uns-Nachmittag lernten Flüchtlinge die bayerische Volksfest-Tradition kennen.

Fürstenfeldbruck – Dass der Festbesuch größtenteils von Regenschauern begleitet wurde und nicht unter standesgemäß weißblauem Himmel gefeiert werden konnte, trübte die gute Laune vor allem bei den Kindern wenig.

Persönliche Kontakte

Erst vor 14 Tagen hatten verschiedene Gruppen in der Stadt fast zur gleichen Zeit die Idee, geflüchtete Familien hauptsächlich aus der Ukraine aufs Volksfest einzuladen und sie mit dieser bayerischen Tradition vertraut zu machen. Über persönliche Kontakte und die Sozialen Medien wurden die rund 200 in Bruck untergekommenen Familien zum Mitmachen aufgerufen.

Die Schausteller hatten ihre Fahrgeschäfte auf „freie Fahrt“ gestellt. Nach Herzenslust durften sich die Jüngsten austoben. Wegen des Regens entwickelte sich der überdachte Autoscooter zu einem Hotspot, doch einige wagten auch nasse Drehwurm-Runden im Kettenkarussell.

Volksfeste gab es zu Friedenszeiten auch in der Ukraine. Allerdings ohne Festzelt und vornehmlich mit Buden voller Süßigkeiten. Weshalb die in Bruck angebotenen Lebkuchenherzchen gleich reißenden Absatz fanden. Große Augen machten die Kinder, als sie in das große Festzelt kamen, wo sie von Maskottchen „Oskar“ zur Brotzeit begleitet wurden. Die traditionellen bayerischen Hendl kamen weniger an, dafür waren Currywurst und Pommes der Renner.

Große Dankbarkeit

Die Mütter wiederum, deren Ehemänner daheim in der Ukraine bleiben mussten, verzichteten dankend auf den angebotenen Schluck aus einem Bier-Maßkrug. „Ich fürchte, dann wird mir schwindlig“, erklärte Olena Zhuravska. Sie hat mit ihrer Schwägerin Oksana sowie den Kindern Nastia, Maria, Slava und Anna Zuflucht in der Amperstadt gefunden. „Wir sind allen hier so dankbar. Die Leute sind unglaublich freundlich und hilfsbereit“, sagten sie unter Tränen. Derweil beantwortete die jüngste Tochter mit einer Daumen-hoch-Geste die Wie-gefällt’s-dir-hier-Frage.

Seit 7. April lebt die Familie in Bruck. Schon etwas länger da ist Natalia Gordijehuek. Sie war mit ihren Töchtern Elisabeth und Ewelina aus Gitomir, einer historischen, 1500 Jahre alten Kleinstadt in der Nähe von Kiew, geflohen. Dort sind auch ihre Begleiterin Okasana Vaskevych und Sohn Mattvii zuhause. Die Volksfest-Abwechslung vom sonst eher traurigen Flüchtlings-Alltag im (noch) fremden und gestern auch tristen Bayern kam als Willkommens-Geste an. Olena Zhuravska: „Danke an die Stadt, wir fühlen uns bei euch fast schon wie zuhause.“

