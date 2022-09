Energiekrise: Grüne fordern mehr Solardächer

Von: Thomas Steinhardt

Angesichts geänderter politischer Rahmenbedingungen und der Energiekrise fordern die Grünen im Kreistag einen beschleunigten Ausbau der Solarenergie auf den Gebäuden des Landkreises. Bisher sei zu wenig geschehen.

Fürstenfeldbruck - Obwohl der Antrag von Jan Halbauer nicht auf der Tagesordnung des Energieausschusses des Kreistags stand, kam er dort kurz zur Sprache. Halbauer hatte in seinem Antrag ganz konkrete Gebäude genannt, auf denen baldmöglichst PV-Anlagen entstehen könnten – so etwa auf Schulen in Germering, Fürstenfeldbruck und Gröbenzell. Halbauer fordert, geplante Arbeiten vorzuziehen. Sollte das Kreisbauamt überfordert sein, müsse man die Arbeiten extern vergeben.

Ganz so einfach ist das alles nicht, entgegnete Bauexperte und Kreisrat Hans Wörle (CSU). Im Landkreis stehe beispielsweise eine ganze Lkw-Ladung voller PV-Paneele bereit. Allein: Es fehle das Material, um sie zu montieren. Prinzipiell war man sich aber einig, dass mehr Photovoltaik sinnvoll ist.

Thema außerdem: Die Heizungen in den kreiseigenen Liegenschaften. Einigkeit herrschte aufgrund des Gedankens der Nachhaltigkeit, nur solche Heizungen auszutauschen, die nicht mehr funktionsfähig sind. Jakob Drexler (UBV) erinnerte in diesem Zusammenhang an die Möglichkeit der Geothermie, die gerade im städtischen Bereich großes Potential habe. Er fand: Unter anderem in Puchheim, wo die Geothermie einst am Bürgerwillen scheiterte, solle man das Thema neu aufgreifen. st

