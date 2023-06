Reparatur jetzt doch abgeschlossen: Amperoase macht am Dienstag auf

Von: Lisa Fischer

Das Freibad bleibt bis voraussichtlich Freitag, 2. Juni, geschlossen. © Peter Weber

Anders als zunächst gemeldet, kann die Amperoase jetzt doch eröffnet werden. Am Dienstag geht es los.

Fürstenfeldbruck –

Update 5. Juni, Nachmittag

Am Dienstag, 6. Juni, öffnet das Freibad der Amperaase wieder für die Öffentlichkeit. Die notwendigen Erneuerungen in den Pump- und Filteranlagen für die Beckenwasserumwälzung sind abgeschlossen. Das teilten die Stadtwerke FFB am Montagnachmittag mit.

„Wir freuen uns, die Wasserlandschaft wieder unseren Badegästen zur Verfügung zu stellen. Das technische Problem ist behoben und alle Systeme arbeiten im Normalbetrieb“, erläutert Alexander Isenmann, Leiter der Amperoase die Situation. „Ab morgen ist der Freibadbereich von 8 bis 20 Uhr für die Besucher geöffnet.“

Öffnungszeiten: Das Freibad ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Das Hallenbad bleibt über die Sommermonate für die Öffentlichkeit geschlossen. Weitere Informationen unter: https://www.amperoase.de/

Update 5. Juni

Das Freibad in der Amperoase bleibt wegen eines technischen Defekt weiterhin geschlossen. Das teilte der Betreiber, die Stadtwerke Fürstenfeldbruck, auf Tagblatt-Nachfrage mit. Die Schließung wird voraussichtlich die gesamte zweite Pfingstferienwoche andauern. Alternativ ist das Hallenbad für Badegäste geöffnet. Hier können Besucher laut einer Stadtwerke-Sprecherin auch die Saisonkarte, falls vorhanden, für den Eintritt verwenden. Weitere Informationen stehen auf der Webseite der Amperoase, unter www.amperoase.de.

Die Erstmeldung

Die Pfingstferien sind gestartet und ein paar sonnige Tage stehen bevor. Doch das Freibad der Amperoase muss erst einmal schließen. Wie der Betreiber, die Stadtwerke Fürstenfeldbruck am Freitag mitteilte, muss das Schwimmbad bis voraussichtlich Freitag, 2. Juni, geschlossen bleiben. Grund ist ein technischer Defekt.

Alternative indoor

Ganz auf den Badespaß verzichten muss man allerdings nicht. Alternativ wird laut Betreiber das Hallenbad geöffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 20 Uhr.

Der Saunabetrieb sei von der Änderung nicht betroffen, heißt es von Seiten der Stadtwerke. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite unter www.amperoase.de.

