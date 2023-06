Lex Fridays for Future: Beantragte Regel für Anschlagtafeln fällt durch

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Es bleibt dabei: Auch weiterhin können nur Vereine, Kulturträger, Kirchen und Kreditinstitute auf den städtischen Anschlagtafeln werben.

Fürstenfeldbruck – Der Versuch, auch Gruppierungen, Burschenschaften und andere Zusammenschlüsse in die neue Satzung aufzunehmen, scheiterte. Die Stadt und ihre Einrichtungen dürfen die Tafeln dagegen künftig nutzen. Das öffnet etwa dem Gewerbeverband über das Stadtmarketingforum, aber auch Museum und Bibliothek diese Türe.

Fridays for future?

Bereits im Hauptausschuss hatte Dieter Kreis (ÖDP) beantragt, die Satzung zur Nutzung der Anschlagtafeln auf Gruppierungen wie Fridays for Future auszuweiten. Im Stadtrat schlug er die Formulierung „andere Personenvereinigungen und Gruppierungen“ vor – in Anlehnung an die Gemeinde Pullach. Man solle eine Testphase machen und danach nochmal beraten. Rechtsamtsleiter Christian Kieser zeigte sich offen für diese Lösung. Allerdings solle man dann davon Abstand nehmen, im Ordnungsamt nachzufragen, wenn unerwünschte Gruppierungen Plakate aufhängen.

Genau das sah die Mehrheit der Stadträte skeptisch: „Wir schaffen einen Präzedenzfall, die Montagsdemonstranten sind immer noch unterwegs“, warnte Vize-Bürgermeister Christian Stangl. Man solle es Gruppierungen, die man in der Stadt nicht beheimatet sehen will, so schwierig wie möglich machen, ergänzte Andreas Lohde (CSU). Die Gruppen könnten auch die Anschlagpflöcke nutzen, sagte Markus Droth (FW).

Alexa Zierl (ÖDP) war für die Freigabe an alle Gruppierungen. Sie verwies auf das Grundgesetz. So lange die Gruppierungen nicht verboten seien, könnte man keine Einschränkungen machen.

Kompromiss?

Willi Dräxler (BBV) schlug einen Kompromiss vor: Sonstige Vereine und Gruppen sollten bei der Stadt eine Genehmigung beantragen. Man müsste der Verwaltung Kriterien an die Hand geben. OB Christian Götz wies darauf hin, dass es schwierig sei, wem man es erlaube und wem man es verbiete. Schon in der Vergangenheit habe es eine ausnahmsweise Duldung von Plakaten gegeben, etwa bei Fridays for Future. „Ich würde als Oberbürgermeister gerne praxisnahe Lösungen in Einzelfällen herbeiführen.“

Letztlich schloss sich der Stadtrat dem an: Der Antrag zur Aufnahme der Gruppen in die Satzung von Dieter Kreis wurde mit 25:10 Stimmen abgelehnt. Angenommen wurde ein Vorstoß von Mirko Pötzsch (SPD): Demnach darf künftig auf einem Plakat nur für eine Veranstaltung oder eine zeitlich befristete Reihe geworben werden – nicht aber für mehrere verschiedene Aktivitäten über mehrere Monate.

