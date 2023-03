Froschlaich illegal am Straßenrand entsorgt - Naturschützer greifen beherzt zu

Von: Ingrid Zeilinger

Vor dem Tod gerettet: Naturschützer nahmen die gallertartige Masse mit den vielen kleinen schwarzen Punkten auf und brachten sie in einen Teich. Nun können sie beschützt wachsen. In sechs bis acht Wochen sollten die Frösche – vermutlich Grasfrösche – dann schlüpfen. © tb

Unbekannte haben Froschlaich illegal am Straßenrand entsorgt. Die Amphibien-Eier lagen auf erdigem Boden am Straßenrand. Der Bund Naturschutz ist alarmiert.

Fürstenfeldbruck - Eine Frau entdeckte am Sonntagmorgen die gallertartige Masse mit vielen schwarzen Punkten in einer Ackerfurche neben dem Feldweg von der Lützowstraße zur Bushaltestelle an der Von-Gravenreuth-Straße und alarmierte den Bund Naturschutz (BN). „Es ist toll, dass sie es erkannt hat“, sagt Holde Tietze-Härtl von der Ortsgruppe Fürstenfeldbruck. Zwei Mitglieder rückten mit einem Eimer an, nahmen den „Riesenklumpen“ auf und brachten ihn in einen fischfreien Teich.

Der Froschlaich lag am Straßenrand in einer Ackerfurche. © tb

Rund 10 000 künftige Frösche müssen sich darin befunden haben, schätzt Tietze-Härtl. Davon überleben in freier Natur maximal zehn Prozent, der Rest wird von Vögeln, Fischen, Libellenlarven und Enten gefressen. Nach erster Analyse müsste es Laich des Grasfrosches gewesen sei, vermutet die Naturschützerin.

Streng genommen handelt es sich um eine Straftat, da diese Amphibien geschützt sind. Dass man Angst vor dem Lärm habe, könne sie nachvollziehen, sagt Holde Tietze-Härtl. Doch das Dauergequake der Frösche beschränke sich auf die Balzzeit. Und wenn man den Laich trotzdem loswerden möchte, reiche ein Anruf beim BN oder Landesbund für Vogelschutz. „Dann wird er geholt und woanders hingebracht.“

