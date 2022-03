Fürstenfeld: Der Ostermarkt ist aus der Pandemie-Pause zurück

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Ostereier und vieles mehr gibt es auf dem Fürstenfelder Ostermarkt. Nach zweijähriger Pause können die Besucher in der Tenne des Veranstaltungsforums wieder nach Herzenslust einkaufen. archiv © Peter Weber

Vor zwei Jahren folgte die Absage recht kurzfristig. Auch im vergangenen Jahr gab es keine Chance: Doch heuer öffnet der Fürstenfelder Ostermarkt dieses Wochenende, 25. bis 27. März, wieder seine Pforten.

Fürstenfeldbruck – Drei Tage lang gibt es in der Tenne des Veranstaltungsforums allerlei rund um das Frühlingsfest.

Trotz einiger kurzfristiger coronabedingter Absagen sind alle Stände vergeben. Rund 60 Aussteller präsentieren auf zwei Etagen ihre österlichen Werke. Von Osterkerzen, Kränzen, von Hand gemalten und gefertigten Ostereiern über Schmuck, Dekoration bis hin zu verschiedenem Kunsthandwerk ist alles mit dabei. Im Innenhof des Klosters ergänzen Essensstände das Angebot. Zudem gibt es für Kinder einen kleinen Eierlauf-Parcours. In der Tenne können die kleinen Besucher zudem Osterdeko basteln.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Es ist ein breit gefächertes Sortiment, ich bin zuversichtlich, dass es bei den Besuchern Zuspruch findet“, sagt Florian Saur. Sein Veranstaltungsservice hat die Organisation vom Klosterladen übernommen. Neu ist das Thema für Saur aber nicht: Der gebürtige Brucker hat das Team um Birgitta Klemenz von Anfang an beim Oster- und Adventsmarkt unterstützt und gehört auch zum Team der Gartentage.

Der Fürstenfelder Ostermarkt ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts. Eine Besucherobergrenze gibt es wegen der Corona-Lockerungen nicht. Dafür gilt 2G, und in der Tenne muss eine FFP2-Maske getragen werden. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.